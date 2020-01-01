Пандемія коронавірусу: в Італії за добу померли 743 людини





Район Ломбардії досі у найважчому становищі, там зареєстрували вже 4 788 смертей та 30 703 випадків зараження,



Катастрофічна ситуація з кількістю ліжок у відділеннях інтенсивної терапії склалась у Бергамо – там більше немає місць. Місцева влада планує розгорнути польовий госпіталь.



Через спалах коронавірусу італійський уряд вирішив розширити карантинні заходи. Вони діють по всій країні: закриті дитсадки, школи, університети, скасовані масові заходи, людям дали розпорядження без потреби не покидати власні домівки. Також скасовані в'їзди та виїзди з деяких провінцій.



Через рекордні показники захворювання уряд країни оголосив про нові обмеження.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Італії від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією, вже померли 6 820 людей. Загалом кількість хворих на коронавірус Covid-2019 у країні перевищила 69 тисяч людей.Район Ломбардії досі у найважчому становищі, там зареєстрували вже 4 788 смертей та 30 703 випадків зараження, повідомляє 24 канал з посиланням на Devidscource.Катастрофічна ситуація з кількістю ліжок у відділеннях інтенсивної терапії склалась у Бергамо – там більше немає місць. Місцева влада планує розгорнути польовий госпіталь.Через спалах коронавірусу італійський уряд вирішив розширити карантинні заходи. Вони діють по всій країні: закриті дитсадки, школи, університети, скасовані масові заходи, людям дали розпорядження без потреби не покидати власні домівки. Також скасовані в'їзди та виїзди з деяких провінцій.Через рекордні показники захворювання уряд країни оголосив про нові обмеження.

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