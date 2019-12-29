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Помер відомий оперний співак Анатолій Мокренко

Помер відомий оперний співак Анатолій Мокренко
Народний артист України Анатолій Мокренко помер 24 березня. Легендарному українському баритону було 87 років.

Це підтвердив Укрінформу головний режисер Національної опери України Анатолій Солов’яненко, - пише Укрінформ.

"Так, я дізнався про те, що сьогодні не стало Анатолія Мокренка. Він багато років працював в опері. Але останні 20 з лишнім років – в Київській консерваторії. Я прийшов працювати в оперу вже після нього. Але, звичайно, я добре знав, як і всі ми знали, Анатолія Мокренка як чудового оперного співака, прекрасного артиста", - сказав Солов’яненко.

Анатолій Юрійович Мокренко народився 22 січня 1933 року в смт. Терни на Харківщині. Народний артист України, народний артист СРСР, лауреат Державної національної премії України ім. Т. Г. Шевченка. Закінчив Київський політехнічний інститут, у 1963 році - вечірнє відділення Київської консерваторії. Був солістом оперної студії Київської консерваторії. З 1968 року - соліст Київського оперного театру. У 1991 - 1999 роках - генеральний директор і художній керівник Національної опери України ім.Т.Г.Шевченка. Викладав у Національній музичній академії ім. П.І.Чайковського.

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Теги: співак, опера, мокренко
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