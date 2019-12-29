Помер відомий оперний співак Анатолій Мокренко

Анатолій Мокренко помер 24 березня. Легендарному українському баритону було 87 років.



Це підтвердив Укрінформу головний режисер Національної опери України Анатолій Солов’яненко, -



"Так, я дізнався про те, що сьогодні не стало Анатолія Мокренка. Він багато років працював в опері. Але останні 20 з лишнім років – в Київській консерваторії. Я прийшов працювати в оперу вже після нього. Але, звичайно, я добре знав, як і всі ми знали, Анатолія Мокренка як чудового оперного співака, прекрасного артиста", - сказав Солов’яненко.



Анатолій Юрійович Мокренко народився 22 січня 1933 року в смт. Терни на Харківщині. Народний артист України, народний артист СРСР, лауреат Державної національної премії України ім. Т. Г. Шевченка. Закінчив Київський політехнічний інститут, у 1963 році - вечірнє відділення Київської консерваторії. Був солістом оперної студії Київської консерваторії. З 1968 року - соліст Київського оперного театру. У 1991 - 1999 роках - генеральний директор і художній керівник Національної опери України ім.Т.Г.Шевченка. Викладав у Національній музичній академії ім. П.І.Чайковського.

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