Офіційно підтвердили один випадок коронавірусу на Волині
Сьогодні, 08:46
24 березня лабораторно підтвердили 29 випадків захворювання на коронавірус COVID-19, один з них - на Волині.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
Зокрема, учора, 24 березня, підтвердили коронавірус у таких областях: Чернівецька область – 13, Київська область – 7, Запорізька область – 2, Тернопільська область – 2, м. Київ – 2, Волинська область – 1, Луганська область – 1 та Одеська область – 1.
Станом на 7 год. 25 березня на території України зафіксували 113 випадків захворювання на коронавірус COVID-19 у 13 областях та м. Києві, а саме: Чернівецька – 38 (1 померла), м. Київ – 31, Київська – 22, Івано-Франківська – 5 (1 померла), Тернопільська – 4, Дніпропетровська – 2, Житомирська – 2 (1 померла), Запорізька – 2, Львівська – 2, Волинська – 1, Донецька – 1, Луганська – 1, Одеська - 1 та Черкаська – 1. Виписали після лікування 1 особу (Чернівецька область).
Нагадаємо, у суботу, 22 березня, стало відомо про перший випадок виявлення захворювання на COVID-19 у Луцьку експрес-тестом у мешканця села Липини Луцького району. Чоловік є співзасносником відомого на Волині підприємства, приїхав з відпочинку у Франції і мав відповідні для коронавірусної інфекції симптоми.
Деякий час він перебував на самоізоляції, згодом відчув симптоми та здав матеріали для тесту.
За інформацією видання, експрес-тест показав інфікування коронавірусом і у іншого співзасновника цього ж підприємства, який був разом з колегою на відпочинку.
Станом на ранок 25 березня стало відомо про лабораторне підтвердження одного з випадків. Ймовірно, йдеться про одного із цих двох чоловіків.
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
Зокрема, учора, 24 березня, підтвердили коронавірус у таких областях: Чернівецька область – 13, Київська область – 7, Запорізька область – 2, Тернопільська область – 2, м. Київ – 2, Волинська область – 1, Луганська область – 1 та Одеська область – 1.
Станом на 7 год. 25 березня на території України зафіксували 113 випадків захворювання на коронавірус COVID-19 у 13 областях та м. Києві, а саме: Чернівецька – 38 (1 померла), м. Київ – 31, Київська – 22, Івано-Франківська – 5 (1 померла), Тернопільська – 4, Дніпропетровська – 2, Житомирська – 2 (1 померла), Запорізька – 2, Львівська – 2, Волинська – 1, Донецька – 1, Луганська – 1, Одеська - 1 та Черкаська – 1. Виписали після лікування 1 особу (Чернівецька область).
Нагадаємо, у суботу, 22 березня, стало відомо про перший випадок виявлення захворювання на COVID-19 у Луцьку експрес-тестом у мешканця села Липини Луцького району. Чоловік є співзасносником відомого на Волині підприємства, приїхав з відпочинку у Франції і мав відповідні для коронавірусної інфекції симптоми.
Деякий час він перебував на самоізоляції, згодом відчув симптоми та здав матеріали для тесту.
За інформацією видання, експрес-тест показав інфікування коронавірусом і у іншого співзасновника цього ж підприємства, який був разом з колегою на відпочинку.
Станом на ранок 25 березня стало відомо про лабораторне підтвердження одного з випадків. Ймовірно, йдеться про одного із цих двох чоловіків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Ймовірно... Нащо тоді писати, якщо не володієте достовірною інформацією.
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