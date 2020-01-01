Офіційно підтвердили один випадок коронавірусу на Волині





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Зокрема, учора, 24 березня, підтвердили коронавірус у таких областях: Чернівецька область – 13, Київська область – 7, Запорізька область – 2, Тернопільська область – 2, м. Київ – 2, Волинська область – 1, Луганська область – 1 та Одеська область – 1.



Станом на 7 год. 25 березня на території України зафіксували 113 випадків захворювання на коронавірус COVID-19 у 13 областях та м. Києві, а саме: Чернівецька – 38 (1 померла), м. Київ – 31, Київська – 22, Івано-Франківська – 5 (1 померла), Тернопільська – 4, Дніпропетровська – 2, Житомирська – 2 (1 померла), Запорізька – 2, Львівська – 2, Волинська – 1, Донецька – 1, Луганська – 1, Одеська - 1 та Черкаська – 1. Виписали після лікування 1 особу (Чернівецька область).



Нагадаємо, у суботу, 22 березня, стало відомо про перший випадок виявлення захворювання на COVID-19 у Луцьку експрес-тестом у мешканця села Липини Луцького району. Чоловік є співзасносником відомого на Волині підприємства, приїхав з відпочинку у Франції і мав відповідні для коронавірусної інфекції симптоми.



Деякий час він перебував на самоізоляції, згодом відчув симптоми та здав матеріали для тесту.



За інформацією видання, експрес-тест показав інфікування коронавірусом і у іншого співзасновника цього ж підприємства, який був разом з колегою на відпочинку.



Станом на ранок 25 березня стало відомо про лабораторне підтвердження одного з випадків. Ймовірно, йдеться про одного із цих двох чоловіків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 24 березня лабораторно підтвердили 29 випадків захворювання на коронавірус COVID-19, один з них - на Волині.Про це повідомляє пресслужба ДСНС України Зокрема, учора, 24 березня, підтвердили коронавірус у таких областях: Чернівецька область – 13, Київська область – 7, Запорізька область – 2, Тернопільська область – 2, м. Київ – 2, Волинська область – 1, Луганська область – 1 та Одеська область – 1.Станом на 7 год. 25 березня на території України зафіксували 113 випадків захворювання на коронавірус COVID-19 у 13 областях та м. Києві, а саме: Чернівецька – 38 (1 померла), м. Київ – 31, Київська – 22, Івано-Франківська – 5 (1 померла), Тернопільська – 4, Дніпропетровська – 2, Житомирська – 2 (1 померла), Запорізька – 2, Львівська – 2, Волинська – 1, Донецька – 1, Луганська – 1, Одеська - 1 та Черкаська – 1. Виписали після лікування 1 особу (Чернівецька область).Нагадаємо, у суботу, 22 березня,у мешканця села Липини Луцького району. Чоловік є співзасносником відомого на Волині підприємства, приїхав з відпочинку у Франції і мав відповідні для коронавірусної інфекції симптоми.Деякий час він перебував на самоізоляції, згодом відчув симптоми та здав матеріали для тесту.За інформацією видання, експрес-тест показав інфікування коронавірусом і у іншого співзасновника цього ж підприємства, який був разом з колегою на відпочинку.Станом на ранок 25 березня стало відомо про лабораторне підтвердження одного з випадків. Ймовірно, йдеться про одного із цих двох чоловіків.

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