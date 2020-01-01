вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 25 березня

Курс валют у Луцьку на 25 березня
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.80, а продаж – 28.30.

Євро при купівлі становить – 29.80, продажу – 30.30.

Курс російського рубля: купівля – 0,30, продаж – 0,35.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6,30, продаж – 6.60.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Зеленський призначив керівників трьох РДА на Волині: що про них відомо
Як діяти волинянам, які не підписали декларацію з лікарем, при підозрі на коронавірус
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині – новий керівник регіонального офісу водних ресурсів
Сьогодні, 09:23
Лучани можуть заплатити за воду, не виходячи з дому
Сьогодні, 09:20
Курс валют у Луцьку на 25 березня
Сьогодні, 09:07
Офіційно підтвердили один випадок коронавірусу на Волині
Сьогодні, 08:46
Шахрайка виманила у лучанки 250 тисяч гривень
Сьогодні, 08:13
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 24 березня Курс валют у Луцьку на 24 березня
24 березень, 09:06
Долар і євро подешевшали: курс валют у Луцьку на 23 березня Долар і євро подешевшали: курс валют у Луцьку на 23 березня
23 березень, 09:00
Долар і євро падають в ціні: курс валют у Луцьку на 21 березня Долар і євро падають в ціні: курс валют у Луцьку на 21 березня
21 березень, 09:10
Курс валют у Луцьку на 20 березня Курс валют у Луцьку на 20 березня
20 березень, 09:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині – новий керівник регіонального офісу водних ресурсів
Сьогодні, 09:23
 0
Лучани можуть заплатити за воду, не виходячи з дому
Сьогодні, 09:20
 0
Курс валют у Луцьку на 25 березня
Сьогодні, 09:07
 0
Офіційно підтвердили один випадок коронавірусу на Волині
Сьогодні, 08:46
 0
Шахрайка виманила у лучанки 250 тисяч гривень
Сьогодні, 08:13
 0
Медіа
відео
1/8