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Лучани можуть заплатити за воду, не виходячи з дому

Лучани можуть заплатити за воду, не виходячи з дому
Лучани можуть оплатити послуги водопостачання онлайн.

Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».

Споживачі можуть зареєструвати особистий кабінет на веб-сервісі «Луцькводоканалу» https://oc.vd.lutsk.ua.

Особистий кабінет дає можливість подавати показники, стежити за правильністю нарахування вартості спожитих послуг, здійснювати онлайн оплату у будь-який зручний час.

Усі ці послуги надаються безкоштовно, а оплата послуг здійснюється без комісії. Кількість користувачів веб-сервісу «Луцькводоканалу» зростає, адже такий метод економить час, а подача показників і оплата послуг здійснюються без черг і затримок, швидко і зручно.

Особистий кабінет дає можливість ввести кілька адрес і здійснювати необхідні операції по обслуговуванню кількох особових рахунків. До прикладу, один користувач зі свого особистого кабінету може вирішувати усі питання, що стосуються його батьків чи родичів. Всі операції, як і їх оплата, займають лише кілька секунд. Усе більша кількість користувачів обирають онлайн-сервіс КП «Луцькводоканал».

Традиційно більшість лучан оплачують послуги водопостачання та водовідведення у банках Луцька. Однак даний метод не передбачає подачі показників. Кращим варіантом стане відкриття особистого кабінету на сайті «Луцькводоканалу», де реалізована концепція онлайн-платежів із можливістю подавати показники.
Лучани можуть заплатити за воду, не виходячи з дому


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Теги: вода, оплата, онлайн, Луцьк
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