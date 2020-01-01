Лучани можуть заплатити за воду, не виходячи з дому





Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».



Споживачі можуть зареєструвати особистий кабінет на веб-сервісі «Луцькводоканалу»



Особистий кабінет дає можливість подавати показники, стежити за правильністю нарахування вартості спожитих послуг, здійснювати онлайн оплату у будь-який зручний час.



Усі ці послуги надаються безкоштовно, а оплата послуг здійснюється без комісії. Кількість користувачів веб-сервісу «Луцькводоканалу» зростає, адже такий метод економить час, а подача показників і оплата послуг здійснюються без черг і затримок, швидко і зручно.



Особистий кабінет дає можливість ввести кілька адрес і здійснювати необхідні операції по обслуговуванню кількох особових рахунків. До прикладу, один користувач зі свого особистого кабінету може вирішувати усі питання, що стосуються його батьків чи родичів. Всі операції, як і їх оплата, займають лише кілька секунд. Усе більша кількість користувачів обирають онлайн-сервіс КП «Луцькводоканал».



Традиційно більшість лучан оплачують послуги водопостачання та водовідведення у банках Луцька. Однак даний метод не передбачає подачі показників. Кращим варіантом стане відкриття особистого кабінету на сайті «Луцькводоканалу», де реалізована концепція онлайн-платежів із можливістю подавати показники.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани можуть оплатити послуги водопостачання онлайн.Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».Споживачі можуть зареєструвати особистий кабінет на веб-сервісі «Луцькводоканалу» https://oc.vd.lutsk.ua. Особистий кабінет дає можливість подавати показники, стежити за правильністю нарахування вартості спожитих послуг, здійснювати онлайн оплату у будь-який зручний час.Усі ці послуги надаються безкоштовно, а оплата послуг здійснюється без комісії. Кількість користувачів веб-сервісу «Луцькводоканалу» зростає, адже такий метод економить час, а подача показників і оплата послуг здійснюються без черг і затримок, швидко і зручно.Особистий кабінет дає можливість ввести кілька адрес і здійснювати необхідні операції по обслуговуванню кількох особових рахунків. До прикладу, один користувач зі свого особистого кабінету може вирішувати усі питання, що стосуються його батьків чи родичів. Всі операції, як і їх оплата, займають лише кілька секунд. Усе більша кількість користувачів обирають онлайн-сервіс КП «Луцькводоканал».Традиційно більшість лучан оплачують послуги водопостачання та водовідведення у банках Луцька. Однак даний метод не передбачає подачі показників. Кращим варіантом стане відкриття особистого кабінету на сайті «Луцькводоканалу», де реалізована концепція онлайн-платежів із можливістю подавати показники.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію