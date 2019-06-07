На Волині – новий керівник регіонального офісу водних ресурсів
Сьогодні, 09:23
Учора, 24 березня, виконувачем обов’язків начальника Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області призначили Назарія Поліщука.
Про це повідомляє Державне агентство водних ресурсів України.
Зауважують, що Назарій Поліщук – випускник НУВГП за спеціальністю геоінформаційні системи та технології, інформаційний аналітик, засновник інформаційно-аналітичного центру «Info-Light», останнім часом працював заступником голови Дядьковицької ОТГ Рівненського району Рівненської області.
Крім того, новий очільник РОВР у Волинській області у 2014 році став організатором гуманітарної місії до Луганської та Донецької областей, а у 2015 році Назарія обрали членом Офісу реформ в Рівненській області.
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Про це повідомляє Державне агентство водних ресурсів України.
Зауважують, що Назарій Поліщук – випускник НУВГП за спеціальністю геоінформаційні системи та технології, інформаційний аналітик, засновник інформаційно-аналітичного центру «Info-Light», останнім часом працював заступником голови Дядьковицької ОТГ Рівненського району Рівненської області.
Крім того, новий очільник РОВР у Волинській області у 2014 році став організатором гуманітарної місії до Луганської та Донецької областей, а у 2015 році Назарія обрали членом Офісу реформ в Рівненській області.
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