На Волині – новий керівник регіонального офісу водних ресурсів

Назарія Поліщука.



Про це повідомляє Державне агентство водних ресурсів України.



Зауважують, що Назарій Поліщук – випускник НУВГП за спеціальністю геоінформаційні системи та технології, інформаційний аналітик, засновник інформаційно-аналітичного центру «Info-Light», останнім часом працював заступником голови Дядьковицької ОТГ Рівненського району Рівненської області.



Крім того, новий очільник РОВР у Волинській області у 2014 році став організатором гуманітарної місії до Луганської та Донецької областей, а у 2015 році Назарія обрали членом Офісу реформ в Рівненській області.

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