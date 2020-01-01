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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Тернополі на коронавірус захворів лікар-стоматолог

У Тернополі на коронавірус захворів лікар-стоматолог
У Тернополі інфікування коронавірусом COVID-19 підтвердили у лікаря-стоматолога.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської ОДА, - пише ТСН.

В облдержадміністрації зазначили, що це вже шостий випадок зараження коронавірусом в Тернопільській області.

"Інфікований чоловік 1965 року народження, був у Австрії. Зараз він отримує необхідну медичну допомогу, обстежується близько контактних осіб", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що станом на 7 годину 25 березня на території України зафіксували 113 випадків захворювання на коронавірус COVID-19.

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Теги: лікар, коронавірус
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