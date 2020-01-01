У Тернополі на коронавірус захворів лікар-стоматолог
Сьогодні, 09:43
У Тернополі інфікування коронавірусом COVID-19 підтвердили у лікаря-стоматолога.
Про це повідомляє пресслужба Тернопільської ОДА, - пише ТСН.
В облдержадміністрації зазначили, що це вже шостий випадок зараження коронавірусом в Тернопільській області.
"Інфікований чоловік 1965 року народження, був у Австрії. Зараз він отримує необхідну медичну допомогу, обстежується близько контактних осіб", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що станом на 7 годину 25 березня на території України зафіксували 113 випадків захворювання на коронавірус COVID-19.
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Про це повідомляє пресслужба Тернопільської ОДА, - пише ТСН.
В облдержадміністрації зазначили, що це вже шостий випадок зараження коронавірусом в Тернопільській області.
"Інфікований чоловік 1965 року народження, був у Австрії. Зараз він отримує необхідну медичну допомогу, обстежується близько контактних осіб", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що станом на 7 годину 25 березня на території України зафіксували 113 випадків захворювання на коронавірус COVID-19.
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