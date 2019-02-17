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На Волині біатлоністи тренуються без снігу. ВІДЕО

На Волині біатлоністи тренуються без снігу. ВІДЕО
Через відсутність снігу взимку волинські біатлоністи тренувалися в Карпатах на базі Тисовець у Львівській області.

Вдома спортсмени відпрацьовують стрільбу, біг та загальну фізичну підготовку, - пише Суспільне Волинь.

"На Волині біатлон розвивають другий рік поспіль", - каже голова обласної федерації Микола Поліщук. Діти тренуються у Луцьку та селах Боратин, Промінь.

"На даний момент зробили пристрілку зброї і зараз буде комплексне тренування". Треба і в таких умовах усе робити, бо десь на стадіоні на змаганнях вітер не обирає", - каже голова правління федерації біатлону в Луцьку Василь Покотилець.

Допомагає тренувати дітей вчитель місцевої школи Володимир Казаков. Його дочка, каже, теж тренується тут.

"Спортивного залу немає, ми постійно проводимо уроки на вулиці, в школі немає можливості. Тому підбираємо те, що на вулиці: туризм, спортивне орієнтування та лижна підготовка. Два роки тому закупили лижі, потім нас знайшла федерація біатлону", - розповідає вчитель фізкультури в ЗОШ с. Промінь Володимир Казаков.

У Волинській федерації біатлону займається на початковому рівні 20 дітей. Троє з них беруть участь у чемпіонатах України.

"Тренування відбуваються: нам говорять брати ролики, лижероллери, стріляємо з гвинтівок, бігаємо. На лижах каталися в Карпатах", - говорить 12-річна Анна Рудковська, жителька села Боратин.

Тренування має декілька варіантів: загальнофізична підготовка, бігова, імітаційні вправи та відбуваються збори на спортивній базі у Карпатах.

"Наразі я не можу сказати, що є тренувальна база. Ми намагаємося те, що можна використати. У селі Промінь за біатлон зачепилося більше діток, також тут має бути реконструкція і хочемо узгодити доріжки, щоб було коло. Це буде сприяти далі у підготовці дітям", - каже Микола Поліщук.

Заняття для дітей безплатні, - каже голова правління федерації біатлону в Луцьку Василь Покотилець.


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Теги: біатлон, Волинь
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