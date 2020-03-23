Перший випадок інфікування коронавірусом на Волині: в ОДА прокоментували ситуацію
Сьогодні, 10:28
У Волинській області зафіксовано перший випадок коронавірусної інфекції
У 7-річної дитини в Волинській області зафіксували COVID-19.
У Волинській ОДА розповіли про випадок детальніше.
Інформують, що 23.03.2020 року мама з дитиною звернулись до сімейного лікаря в амбулаторію. При огляді температура 37,2 , кашель, пульсоксиметрія (насиченість киснем крові) 98%.
Дитині провели експрес-тести на Грип А і В - результат від’ємний, сімейний лікар прийняла рішення провести забір для аналізу ПЛР на COVID-19 у дитини і батька. Біоматеріали відразу були відправлені в обласний лабораторний центр.
23.03 ввечері -температура тіла дівчинки становила 38,2.
24.03.2020 стан дитини задовільний, температура вранці – 36,7, ввечері-36,7.
24.03.2020 отримано позитивний результат ПЛР на COVID-19 у дитини.
25.03 вранці температура – 36,6, стан дитини задовільний.
Згідно зі стандартом медичної допомоги дитина госпіталізації не потребує, спостерігається сімейним лікарем. Дівчинка разом з батьками ізольовані.
Станом на зараз проводять роботу з контактними особами, за всіма ними буде встановлений медико-санітарний нагляд та рекомендовано самоізоляцію.
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У 7-річної дитини в Волинській області зафіксували COVID-19.
У Волинській ОДА розповіли про випадок детальніше.
Інформують, що 23.03.2020 року мама з дитиною звернулись до сімейного лікаря в амбулаторію. При огляді температура 37,2 , кашель, пульсоксиметрія (насиченість киснем крові) 98%.
Дитині провели експрес-тести на Грип А і В - результат від’ємний, сімейний лікар прийняла рішення провести забір для аналізу ПЛР на COVID-19 у дитини і батька. Біоматеріали відразу були відправлені в обласний лабораторний центр.
23.03 ввечері -температура тіла дівчинки становила 38,2.
24.03.2020 стан дитини задовільний, температура вранці – 36,7, ввечері-36,7.
24.03.2020 отримано позитивний результат ПЛР на COVID-19 у дитини.
25.03 вранці температура – 36,6, стан дитини задовільний.
Згідно зі стандартом медичної допомоги дитина госпіталізації не потребує, спостерігається сімейним лікарем. Дівчинка разом з батьками ізольовані.
Станом на зараз проводять роботу з контактними особами, за всіма ними буде встановлений медико-санітарний нагляд та рекомендовано самоізоляцію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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