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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Перший випадок інфікування коронавірусом на Волині: в ОДА прокоментували ситуацію

Перший випадок інфікування коронавірусом на Волині: в ОДА прокоментували ситуацію
У Волинській області зафіксовано перший випадок коронавірусної інфекції
У 7-річної дитини в Волинській області зафіксували COVID-19.

У Волинській ОДА розповіли про випадок детальніше.

Інформують, що 23.03.2020 року мама з дитиною звернулись до сімейного лікаря в амбулаторію. При огляді температура 37,2 , кашель, пульсоксиметрія (насиченість киснем крові) 98%.

Дитині провели експрес-тести на Грип А і В - результат від’ємний, сімейний лікар прийняла рішення провести забір для аналізу ПЛР на COVID-19 у дитини і батька. Біоматеріали відразу були відправлені в обласний лабораторний центр.

23.03 ввечері -температура тіла дівчинки становила 38,2.

24.03.2020 стан дитини задовільний, температура вранці – 36,7, ввечері-36,7.

24.03.2020 отримано позитивний результат ПЛР на COVID-19 у дитини.

25.03 вранці температура – 36,6, стан дитини задовільний.

Згідно зі стандартом медичної допомоги дитина госпіталізації не потребує, спостерігається сімейним лікарем. Дівчинка разом з батьками ізольовані.

Станом на зараз проводять роботу з контактними особами, за всіма ними буде встановлений медико-санітарний нагляд та рекомендовано самоізоляцію.

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Теги: коронавірус, Волинь, дитина
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