У Тернопільській області помер хворий на коронавірус чоловік





Про це повідомляє Telegram-канал "Коронавірус Тернопіль", який був створений місцевою владою, - пише



"В інфекційному відділені Тернопільської лікарні швидкої допомоги помер хворий на COVID-19. Це житель Монастириського району с. Ковалівка", - йдеться у повідомленні.



Раніше було відомо, що чоловік заразився коронавірусом від священника, з яким був присутній на похороні. Зі слів родичів, через кілька днів йому різко стало зле, почав задихатися. Рідні викликали швидку, яка доправила його до медичного закладу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Тернополі в інфекційній лікарні помер 68-річний чоловік, у якого діагностували новий коронавірус.Про це повідомляє Telegram-канал "Коронавірус Тернопіль", який був створений місцевою владою, - пише ТСН "В інфекційному відділені Тернопільської лікарні швидкої допомоги помер хворий на COVID-19. Це житель Монастириського району с. Ковалівка", - йдеться у повідомленні.Раніше було відомо, що чоловік заразився коронавірусом від священника, з яким був присутній на похороні. Зі слів родичів, через кілька днів йому різко стало зле, почав задихатися. Рідні викликали швидку, яка доправила його до медичного закладу.

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