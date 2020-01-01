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У Тернопільській області помер хворий на коронавірус чоловік

У Тернопільській області помер хворий на коронавірус чоловік
У Тернополі в інфекційній лікарні помер 68-річний чоловік, у якого діагностували новий коронавірус.

Про це повідомляє Telegram-канал "Коронавірус Тернопіль", який був створений місцевою владою, - пише ТСН.

"В інфекційному відділені Тернопільської лікарні швидкої допомоги помер хворий на COVID-19. Це житель Монастириського району с. Ковалівка", - йдеться у повідомленні.

Раніше було відомо, що чоловік заразився коронавірусом від священника, з яким був присутній на похороні. Зі слів родичів, через кілька днів йому різко стало зле, почав задихатися. Рідні викликали швидку, яка доправила його до медичного закладу.

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Теги: смерть, чоловік, коронавірус
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