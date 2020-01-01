Лучани просять дозволити працювати магазинам побутової хімії у спальних районах міста





Відповідну петицію 25 березня опублікував на сайті Єдина система місцевих петицій Бойко Микола Євгенійович.



Автор петиції просить, аби у Луцьку дозволили працювати магазинам побутової хімії і засобів особистої гігієни до 60 квадратних метрів, де скупчення людей не може перевищувати до 6 осіб одночасно. Щоб обмежити пересування людей до мереж супермаркетів і надати можливість мешканцям забезпечити себе такими товарами у найближчих місцях проживання.



"Просимо дозволити працювати таким магазинам, що є практично у кожному спальному районі нашого міста, де зручно придбати усі необхідні засоби гігієни. З дотриманням на час карантину усіх засобів безпеки", - йдеться у повідомлені.



Підтримати ініціативу лучанина можна за посиланням:

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