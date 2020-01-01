вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучани просять дозволити працювати магазинам побутової хімії у спальних районах міста

Лучани просять дозволити працювати магазинам побутової хімії у спальних районах міста
Лучани просять дозволити працювати магазинам побутової хімії і засобів особистої гігієни під час карантину.

Відповідну петицію 25 березня опублікував на сайті Єдина система місцевих петицій Бойко Микола Євгенійович.

Автор петиції просить, аби у Луцьку дозволили працювати магазинам побутової хімії і засобів особистої гігієни до 60 квадратних метрів, де скупчення людей не може перевищувати до 6 осіб одночасно. Щоб обмежити пересування людей до мереж супермаркетів і надати можливість мешканцям забезпечити себе такими товарами у найближчих місцях проживання.

"Просимо дозволити працювати таким магазинам, що є практично у кожному спальному районі нашого міста, де зручно придбати усі необхідні засоби гігієни. З дотриманням на час карантину усіх засобів безпеки", - йдеться у повідомлені.

Підтримати ініціативу лучанина можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1459

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: магазини, петиція, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Зеленський призначив керівників трьох РДА на Волині: що про них відомо
Як діяти волинянам, які не підписали декларацію з лікарем, при підозрі на коронавірус
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку розшукали підлітка, який втік з дому
Сьогодні, 11:12
Луцький священник розповів, чи можна сповідатися онлайн
Сьогодні, 11:00
Лучани просять дозволити працювати магазинам побутової хімії у спальних районах міста
Сьогодні, 10:56
У Тернопільській області помер хворий на коронавірус чоловік
Сьогодні, 10:32
Перший випадок інфікування коронавірусом на Волині: в ОДА прокоментували ситуацію
Сьогодні, 10:28
Схожі новини
Півтора метра відстані у черзі та обмежена кількість людей: у луцьких магазинах вводять правила Півтора метра відстані у черзі та обмежена кількість людей: у луцьких магазинах вводять правила
16 березень, 17:51
Загроза коронавірусу: у Луцьку в магазини не пускатимуть велику кількість людей Загроза коронавірусу: у Луцьку в магазини не пускатимуть велику кількість людей
16 березень, 10:48
Лучани просять повернути розрахунок готівкою у маршрутках Лучани просять повернути розрахунок готівкою у маршрутках
10 березень, 16:25
У Луцьку пропонують безкоштовно «роздавати» Wi-Fi У Луцьку пропонують безкоштовно «роздавати» Wi-Fi
28 лютий, 21:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку розшукали підлітка, який втік з дому
Сьогодні, 11:12
 0
Луцький священник розповів, чи можна сповідатися онлайн
Сьогодні, 11:00
 0
Лучани просять дозволити працювати магазинам побутової хімії у спальних районах міста
Сьогодні, 10:56
 0
У Тернопільській області помер хворий на коронавірус чоловік
Сьогодні, 10:32
 0
Перший випадок інфікування коронавірусом на Волині: в ОДА прокоментували ситуацію
Сьогодні, 10:28
 0
Медіа
відео
1/8