Лучани просять дозволити працювати магазинам побутової хімії у спальних районах міста
Сьогодні, 10:56
Лучани просять дозволити працювати магазинам побутової хімії і засобів особистої гігієни під час карантину.
Відповідну петицію 25 березня опублікував на сайті Єдина система місцевих петицій Бойко Микола Євгенійович.
Автор петиції просить, аби у Луцьку дозволили працювати магазинам побутової хімії і засобів особистої гігієни до 60 квадратних метрів, де скупчення людей не може перевищувати до 6 осіб одночасно. Щоб обмежити пересування людей до мереж супермаркетів і надати можливість мешканцям забезпечити себе такими товарами у найближчих місцях проживання.
"Просимо дозволити працювати таким магазинам, що є практично у кожному спальному районі нашого міста, де зручно придбати усі необхідні засоби гігієни. З дотриманням на час карантину усіх засобів безпеки", - йдеться у повідомлені.
Підтримати ініціативу лучанина можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1459
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Відповідну петицію 25 березня опублікував на сайті Єдина система місцевих петицій Бойко Микола Євгенійович.
Автор петиції просить, аби у Луцьку дозволили працювати магазинам побутової хімії і засобів особистої гігієни до 60 квадратних метрів, де скупчення людей не може перевищувати до 6 осіб одночасно. Щоб обмежити пересування людей до мереж супермаркетів і надати можливість мешканцям забезпечити себе такими товарами у найближчих місцях проживання.
"Просимо дозволити працювати таким магазинам, що є практично у кожному спальному районі нашого міста, де зручно придбати усі необхідні засоби гігієни. З дотриманням на час карантину усіх засобів безпеки", - йдеться у повідомлені.
Підтримати ініціативу лучанина можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1459
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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