У Луцьку розшукали підлітка, який втік з дому

У Луцьку менше ніж за годину поліцейські розшукали 15-річного хлопця.Сьогодні, 25 березня, близько 08:00 години до поліції надійшло повідомлення від лучанки про те, що її 15-річний син втік з дому та місцезнаходження його невідоме, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.На пошуки неповнолітнього одразу були орієнтовані усі наряди поліції.Менше ніж за годину співробітники ювенальної превенції Луцького відділу поліції встановили місцезнаходження юнака. Хлопець перебував у знайомих. Нині з ним спілкуються правоохоронці.Жодних протиправних дій проти розшукуваного не було скоєно.