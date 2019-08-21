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У Луцьку розшукали підлітка, який втік з дому

У Луцьку розшукали підлітка, який втік з дому
У Луцьку менше ніж за годину поліцейські розшукали 15-річного хлопця.

Сьогодні, 25 березня, близько 08:00 години до поліції надійшло повідомлення від лучанки про те, що її 15-річний син втік з дому та місцезнаходження його невідоме, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

На пошуки неповнолітнього одразу були орієнтовані усі наряди поліції.

Менше ніж за годину співробітники ювенальної превенції Луцького відділу поліції встановили місцезнаходження юнака. Хлопець перебував у знайомих. Нині з ним спілкуються правоохоронці.

Жодних протиправних дій проти розшукуваного не було скоєно.





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Теги: підліток, розшук, втеча
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