У Луцьку розшукали підлітка, який втік з дому
Сьогодні, 11:12
У Луцьку менше ніж за годину поліцейські розшукали 15-річного хлопця.
Сьогодні, 25 березня, близько 08:00 години до поліції надійшло повідомлення від лучанки про те, що її 15-річний син втік з дому та місцезнаходження його невідоме, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
На пошуки неповнолітнього одразу були орієнтовані усі наряди поліції.
Менше ніж за годину співробітники ювенальної превенції Луцького відділу поліції встановили місцезнаходження юнака. Хлопець перебував у знайомих. Нині з ним спілкуються правоохоронці.
Жодних протиправних дій проти розшукуваного не було скоєно.
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Сьогодні, 25 березня, близько 08:00 години до поліції надійшло повідомлення від лучанки про те, що її 15-річний син втік з дому та місцезнаходження його невідоме, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
На пошуки неповнолітнього одразу були орієнтовані усі наряди поліції.
Менше ніж за годину співробітники ювенальної превенції Луцького відділу поліції встановили місцезнаходження юнака. Хлопець перебував у знайомих. Нині з ним спілкуються правоохоронці.
Жодних протиправних дій проти розшукуваного не було скоєно.
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