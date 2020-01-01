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Псевдопрацівники мерії в масках проникли в помешкання у Луцьку

Псевдопрацівники мерії в масках проникли в помешкання у Луцьку
У Луцьку шахраї намагаються скористатися ситуацією, що склалася під час карантину.

До міської ради надійшло повідомлення про випадок, коли невідомі особи у медичних масках представилися працівниками Луцької міської ради і проникали в помешкання, - інформує мерія.

Тож лучан закликають бути обережними та не впускати у свої домівки невідомих громадян. Так, якщо людина звернулася в тимчасовий оперативний центр і їй мають доставити продуктові набори, то перед візитом таку особу додатково телефоном поінформують о котрій годині до неї прийдуть. Також під час візиту буде присутній працівник департаменту муніципальної варти у форменому одязі й усі вони матимуть відповідні службові посвідчення.

Для осіб, які перебувають під опікою Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Луцька, продуктові набори чи іншу допомогу надаватимуть соціальні працівники, які за ними доглядають.

Тимчасовий оперативний центр розпочав роботу з 24 березня і працюватиме до кінця карантину.

Телефон “гарячої лінії” тимчасового оперативного центру - 20-30-03 зі стаціонарного телефону або 0332 20-30-03 з мобільного.
Центр працюватиме щоденно без перерви та вихідних з 08:30 до 17:30.

Його основне завдання - прийом телефонних звернень, надання консультацій, забезпечення комунікації та, у критичних випадках, - надання допомоги пільговим категоріям громадян, що опинилися у скрутних життєвих обставинах, шляхом доставки продуктових наборів.

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Теги: шахрайство, карантин, Луцьк
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