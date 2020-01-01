Лікар «швидкої» в Києві розповів про жахи боротьби з коронавірусом
Сьогодні, 11:31
Лікарі швидкої допомоги в Києві під час епідемії коронавірусу на виклики їздять без захисних костюмів. Усе, що їм видають – це рукавички, антисептик і звичайні медичні маски, які насправді не врятують від COVID-19.
Один із працівників швидкої розповів Oбозревателю, що у них відбувається.
За словами лікаря, наразі будь-який виклик потенційно небезпечний – ніхто не знає, заражений пацієнт коронавірусом чи ні. Він пояснює, що до кожного хворого через це потрібно їхати в захисному костюмі, яких практично немає.
"У нас є маски, але абсолютно звичайні, не ті, які насправді можуть захистити від вірусу. Справжніх захисних масок у нас немає. Також немає спеціальних костюмів. Є антисептики й рукавички – усе. На виклик зараз потрібно їхати, одягнувши захисний костюм. Але такої можливості немає, тому що їх дуже мало. Та й ті поодинокі костюми, які є, вони вітчизняного виробництва, дуже неякісні, захисні властивості яких під сумнівом. Ще й старі. До того ж ніколи не можеш вгадати, де вони лежать – чи то на підстанції, чи ще десь. Коли питаєш завідувача, чому нам не дають нормальний захист, він нас посилає до Папи Римського", – розповідає чоловік.
Тому медикам під час виклику залишаються лише дві речі – надягнути маску й намагатися не наближатися до пацієнта.
Також він стверджує, що експрестести на коронавірус, які є в Україні, дуже неточні.
"Для того, щоб зрозуміти, чи є в пацієнта COVID-19, потрібно зробити тест. А ті системи, які має навіть Олександрівська лікарня, їхня точність дорівнює нулю. Вони дуже низької якості. Тому, коли говорять, що зараз в Україні заражено коронавірусом приблизно 100 осіб, це просто смішно, це обман. Насправді їх значно більше. У цьому ми не відстаємо від європейських країн", – вважає лікар.
У "швидких" практично немає апаратів штучного дихання. "У мене в бригаді є апарат. Але однаково вони всі старі й абсолютно не підходять для вентиляції легень інфікованих коронавірусом людей", – сказав медик.
Ще одна проблема працівників швидкої допомоги Києва – далеко не всі можуть потрапити на роботу через відсутність транспорту.
"Лікар просто телефонує керівництву й каже, що не може приїхати. Йому відповідають: "Ну ні так ні, сиди вдома". На таксі багато не наїздишся, наша зарплата невелика, ніхто нам її не підвищував. Тому віддавати 400 грн, щоб дістатися до роботи, ніхто не буде", – розповідає співрозмовник.
За його словами, зараз ставка лікаря на швидкій становить 4700 грн. Молоді фахівці стільки й отримують. Медики з великим стажем, з усіма накрутками, преміями, можуть розраховувати на 8-10 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Один із працівників швидкої розповів Oбозревателю, що у них відбувається.
За словами лікаря, наразі будь-який виклик потенційно небезпечний – ніхто не знає, заражений пацієнт коронавірусом чи ні. Він пояснює, що до кожного хворого через це потрібно їхати в захисному костюмі, яких практично немає.
"У нас є маски, але абсолютно звичайні, не ті, які насправді можуть захистити від вірусу. Справжніх захисних масок у нас немає. Також немає спеціальних костюмів. Є антисептики й рукавички – усе. На виклик зараз потрібно їхати, одягнувши захисний костюм. Але такої можливості немає, тому що їх дуже мало. Та й ті поодинокі костюми, які є, вони вітчизняного виробництва, дуже неякісні, захисні властивості яких під сумнівом. Ще й старі. До того ж ніколи не можеш вгадати, де вони лежать – чи то на підстанції, чи ще десь. Коли питаєш завідувача, чому нам не дають нормальний захист, він нас посилає до Папи Римського", – розповідає чоловік.
Тому медикам під час виклику залишаються лише дві речі – надягнути маску й намагатися не наближатися до пацієнта.
Також він стверджує, що експрестести на коронавірус, які є в Україні, дуже неточні.
"Для того, щоб зрозуміти, чи є в пацієнта COVID-19, потрібно зробити тест. А ті системи, які має навіть Олександрівська лікарня, їхня точність дорівнює нулю. Вони дуже низької якості. Тому, коли говорять, що зараз в Україні заражено коронавірусом приблизно 100 осіб, це просто смішно, це обман. Насправді їх значно більше. У цьому ми не відстаємо від європейських країн", – вважає лікар.
У "швидких" практично немає апаратів штучного дихання. "У мене в бригаді є апарат. Але однаково вони всі старі й абсолютно не підходять для вентиляції легень інфікованих коронавірусом людей", – сказав медик.
Ще одна проблема працівників швидкої допомоги Києва – далеко не всі можуть потрапити на роботу через відсутність транспорту.
"Лікар просто телефонує керівництву й каже, що не може приїхати. Йому відповідають: "Ну ні так ні, сиди вдома". На таксі багато не наїздишся, наша зарплата невелика, ніхто нам її не підвищував. Тому віддавати 400 грн, щоб дістатися до роботи, ніхто не буде", – розповідає співрозмовник.
За його словами, зараз ставка лікаря на швидкій становить 4700 грн. Молоді фахівці стільки й отримують. Медики з великим стажем, з усіма накрутками, преміями, можуть розраховувати на 8-10 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У МОЗ розповіли, коли дійсно потрібно носити медичні маски
Сьогодні, 11:55
Коментарі 0
Останні новини
Лікар «швидкої» в Києві розповів про жахи боротьби з коронавірусом
Сьогодні, 11:31
У Луцьку розшукали підлітка, який втік з дому
Сьогодні, 11:12
Медіа