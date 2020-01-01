У Луцьку на Соборності тимчасово відключать світлофори





Завтра, 26 березня, призупинять роботу світлофорного об’єкту, що на проспекті Соборності, на виїзді та в’їзді біля гіпермаркету “Там Там”, - йдеться на сайті Луцькради.



Також 27 і 28 березня відбуватиметься ремонт світлофору, що на перехресті вулиць Соборності-Чорновола.



На вказаних світлофорах проведуть ремонт із заміною обладнання. Відновлення роботи світлофорів відбудеться по завершенні всіх ремонтних робіт.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Два світлофори на проспекті Соборності у Луцьку тимчасово відключать для проведення ремонту.Завтра, 26 березня, призупинять роботу світлофорного об’єкту, що на проспекті Соборності, на виїзді та в’їзді біля гіпермаркету “Там Там”, - йдеться на сайті Луцькради.Також 27 і 28 березня відбуватиметься ремонт світлофору, що на перехресті вулиць Соборності-Чорновола.На вказаних світлофорах проведуть ремонт із заміною обладнання. Відновлення роботи світлофорів відбудеться по завершенні всіх ремонтних робіт.

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