У Луцьку на Соборності тимчасово відключать світлофори
Сьогодні, 12:01
Два світлофори на проспекті Соборності у Луцьку тимчасово відключать для проведення ремонту.
Завтра, 26 березня, призупинять роботу світлофорного об’єкту, що на проспекті Соборності, на виїзді та в’їзді біля гіпермаркету “Там Там”, - йдеться на сайті Луцькради.
Також 27 і 28 березня відбуватиметься ремонт світлофору, що на перехресті вулиць Соборності-Чорновола.
На вказаних світлофорах проведуть ремонт із заміною обладнання. Відновлення роботи світлофорів відбудеться по завершенні всіх ремонтних робіт.
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Завтра, 26 березня, призупинять роботу світлофорного об’єкту, що на проспекті Соборності, на виїзді та в’їзді біля гіпермаркету “Там Там”, - йдеться на сайті Луцькради.
Також 27 і 28 березня відбуватиметься ремонт світлофору, що на перехресті вулиць Соборності-Чорновола.
На вказаних світлофорах проведуть ремонт із заміною обладнання. Відновлення роботи світлофорів відбудеться по завершенні всіх ремонтних робіт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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