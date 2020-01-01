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У Луцьку на Соборності тимчасово відключать світлофори

У Луцьку на Соборності тимчасово відключать світлофори
Два світлофори на проспекті Соборності у Луцьку тимчасово відключать для проведення ремонту.

Завтра, 26 березня, призупинять роботу світлофорного об’єкту, що на проспекті Соборності, на виїзді та в’їзді біля гіпермаркету “Там Там”, - йдеться на сайті Луцькради.

Також 27 і 28 березня відбуватиметься ремонт світлофору, що на перехресті вулиць Соборності-Чорновола.

На вказаних світлофорах проведуть ремонт із заміною обладнання. Відновлення роботи світлофорів відбудеться по завершенні всіх ремонтних робіт.




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Теги: Луцьк, світлофор, відключення
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