На Тернопільщині заблокували населені пункти





Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook, - пише



Він нагадав, що четверта жертва коронавірусу в Україні - 68-річний чоловік з Тернопільської області, котрий контактував зі священиком, у якого діагностували вірус. За даними МВС, всього в регіоні зі священнослужителем могли контактувати близько 500 осіб.



"Сам священик перебуває в реанімації Тернопільської клінічної лікарні у важкому стані під апаратом штучної вентиляції легенів. Лікарі борються за його життя. Наразі населені пункти Швейків, Ковалівка і чотири інших заблоковані поліцейськими", - повідомив Геращенко.



Він також додав, що заблоковані села можуть бути осередком поширення вірусу, оскільки в цьому регіоні вже встановлено 5 випадків зараження COVID-19.



Зазначимо, що за добу в Україні виявили 29 нових випадків захворювання на коронавірус. Загалом їх уже 113, з яких 4 закінчилися летальним результатом. У тому числі випадок в Тернополі, про який стало відомо нещодавно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для недопущення поширення коронавірусу в Тернопільській області правоохоронці заблокували шість населених пунктів в регіоні.Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook, - пише Корреспондент. Він нагадав, що четверта жертва коронавірусу в Україні - 68-річний чоловік з Тернопільської області, котрий контактував зі священиком, у якого діагностували вірус. За даними МВС, всього в регіоні зі священнослужителем могли контактувати близько 500 осіб."Сам священик перебуває в реанімації Тернопільської клінічної лікарні у важкому стані під апаратом штучної вентиляції легенів. Лікарі борються за його життя. Наразі населені пункти Швейків, Ковалівка і чотири інших заблоковані поліцейськими", - повідомив Геращенко.Він також додав, що заблоковані села можуть бути осередком поширення вірусу, оскільки в цьому регіоні вже встановлено 5 випадків зараження COVID-19.Зазначимо, що за добу в Україні виявили 29 нових випадків захворювання на коронавірус. Загалом їх уже 113, з яких 4 закінчилися летальним результатом. У тому числі випадок в Тернополі, про який стало відомо нещодавно.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію