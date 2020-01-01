На Тернопільщині заблокували населені пункти
Сьогодні, 12:10
Для недопущення поширення коронавірусу в Тернопільській області правоохоронці заблокували шість населених пунктів в регіоні.
Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook, - пише Корреспондент.
Він нагадав, що четверта жертва коронавірусу в Україні - 68-річний чоловік з Тернопільської області, котрий контактував зі священиком, у якого діагностували вірус. За даними МВС, всього в регіоні зі священнослужителем могли контактувати близько 500 осіб.
"Сам священик перебуває в реанімації Тернопільської клінічної лікарні у важкому стані під апаратом штучної вентиляції легенів. Лікарі борються за його життя. Наразі населені пункти Швейків, Ковалівка і чотири інших заблоковані поліцейськими", - повідомив Геращенко.
Він також додав, що заблоковані села можуть бути осередком поширення вірусу, оскільки в цьому регіоні вже встановлено 5 випадків зараження COVID-19.
Зазначимо, що за добу в Україні виявили 29 нових випадків захворювання на коронавірус. Загалом їх уже 113, з яких 4 закінчилися летальним результатом. У тому числі випадок в Тернополі, про який стало відомо нещодавно.
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Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook, - пише Корреспондент.
Він нагадав, що четверта жертва коронавірусу в Україні - 68-річний чоловік з Тернопільської області, котрий контактував зі священиком, у якого діагностували вірус. За даними МВС, всього в регіоні зі священнослужителем могли контактувати близько 500 осіб.
"Сам священик перебуває в реанімації Тернопільської клінічної лікарні у важкому стані під апаратом штучної вентиляції легенів. Лікарі борються за його життя. Наразі населені пункти Швейків, Ковалівка і чотири інших заблоковані поліцейськими", - повідомив Геращенко.
Він також додав, що заблоковані села можуть бути осередком поширення вірусу, оскільки в цьому регіоні вже встановлено 5 випадків зараження COVID-19.
Зазначимо, що за добу в Україні виявили 29 нових випадків захворювання на коронавірус. Загалом їх уже 113, з яких 4 закінчилися летальним результатом. У тому числі випадок в Тернополі, про який стало відомо нещодавно.
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