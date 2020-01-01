У Ковелі священники молилися, аби відвернути епідемію коронавірусу. ВІДЕО





Про це Володимир Удуд.



Богослужіння очолив декан протоієрей Анатолій Александрук. Душпастирі молилися, аби відвернути від міста всякі негаразди.



«Спів тропаря до Чесного і Животворчого Хреста Господнього, який є знаменом перемоги у дні коли Хрест винесений на середину храмів є особливо важливим у випробуванні нашої віри і уповання на Бога особливо в час нашестя небезпечної хвороби», – йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Священники Свято-Дмитрівського округу звершили молитву біля поклонних хрестів при в’їздах у місто Ковель із різних напрямків.Про це повідомив на своїй сторінці один з священиківБогослужіння очолив декан протоієрей. Душпастирі молилися, аби відвернути від міста всякі негаразди.«Спів тропаря до Чесного і Животворчого Хреста Господнього, який є знаменом перемоги у дні коли Хрест винесений на середину храмів є особливо важливим у випробуванні нашої віри і уповання на Бога особливо в час нашестя небезпечної хвороби», – йдеться у дописі.

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