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У Ковелі священники молилися, аби відвернути епідемію коронавірусу. ВІДЕО

У Ковелі священники молилися, аби відвернути епідемію коронавірусу. ВІДЕО
Священники Свято-Дмитрівського округу звершили молитву біля поклонних хрестів при в’їздах у місто Ковель із різних напрямків.

Про це повідомив на своїй сторінці один з священиків Володимир Удуд.

Богослужіння очолив декан протоієрей Анатолій Александрук. Душпастирі молилися, аби відвернути від міста всякі негаразди.

«Спів тропаря до Чесного і Животворчого Хреста Господнього, який є знаменом перемоги у дні коли Хрест винесений на середину храмів є особливо важливим у випробуванні нашої віри і уповання на Бога особливо в час нашестя небезпечної хвороби», – йдеться у дописі.


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Теги: Ковель, молитви, священники
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