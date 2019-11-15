На в'їздах та виїздах з Луцька встановлять понад 60 камер

З обласного бюджету Луцьк отримав 4,3 мільйона гривень на міську програму "Безпечне місто" для встановлення відеоспостереження на усіх виїздах та в'їздах, облаштування відеоспостереження в інших місцях.Про це у facebook повідомив радник мераЗа ці кошти, серед іншого, облаштують щонайменше 63 камери на в'їздах та виїздах з міста, з яких 32 оглядові камери та 31 номерна камера. Окрім того, в межах проєкту встановлять інше супутнє обладнання для повноцінного функціонування системи."Такий захід значно посилить безпеку в нашому місті та області, зменшить рівень злочинності та полегшить розкриття злочинів, дозволить оперативно і максимально повно володіти ситуацією в місті, а в складний та небезпечний час пандемії коронавірусу він є особливо важливим", - переконаний Поліщук.