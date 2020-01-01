Як працює волинський онкоцентр у період карантину. ВІДЕО





Про це Юрій Малімон.



У поліклінічному відділенні Волинського центру онкології чотири пацієнти очікують на прийом до лікаря. Завідувач поліклініки Сергій Спетрук каже: 6 лікарів працюють у штатному режимі. Від початку запровадження карантину відвідувачів стало менше.



"На даний момент прийом неонкологічних пацієнтів призупинений. Люди це розуміють. Раніше за день прийому проходило через кабінети порядка 50 людей, то зараз 5-7" - розповів звідувач консультативно-діагностичною поліклінікою онкоцентру Сергій Спетрук.



Онкогінеколог Юрій Рожанський каже, у відділенні 21 пацієнтка. Відвідувачів пускають до тих, хто після операції. Їжу розносять по палатах, аби хворі менше контактували між собою.



"В нас тільки післяопераційні і ми стараємось швиденько виписувати. Вдома краще проведуть той час і будуть мати набагато менше контактів, ніж тут", - відзначив лікар-онкогінеколог Юрій Рожанський.



Пацієнтка Світлана проходить курс терапії в обласному онкоцентрі.



"В лікуванні не відмовляють. Добре працюють. Лікарі уважно ставляться. Медсестри також. Карантину дотримуємось. В даних умовах треба дотримуватись карантину, значить треба бути у масці", - каже пацієнтка Світлана.



Завідувач відділення Володимир Федорчук розповідає: у мамології 30 пацієнток. Операції відбуваються щодня.



"На цей тиждень в нас заплановано 6 великих операцій. Це повне або часткове видалення молочної залози. У всіх шести пацієнток це рак молочної залози. Сьогодні проведено 2 операції, учора – одна. Відділення наше заповнене. Ми оперуємо хворих, але тільки тих, в кого в діагнозі є слово "рак". Всі хворі з доброякісними процесами, ми їх відтермінували на невизначений час", - розповідає лікар-мамолог Володимир Федорчук.



Директор Волинського онкоцентру Юрій Малімон каже: тимчасово відмінили бригадні виїзди в райони та планові огляди пацієнтів, призупинили роботу виїзного мамографа. Лікування усіх видів онкопаталогій відбувається без зупинки.



"Лікування онкології не можна відміняти, тому що кожен день це втрачені шанси на одужання. Онкологічні хворі вони попадають в групу ризику. В них ослаблена імунна система. Тому маючи серйозну хворобу, зараз ще захворіти на вірусну інфекцію не бажано. Всіх пацієнтів, які ідуть на госпіталізацію перевіряємо, температуру міряємо", - розповів директор Волинського обласного онкологічного центру.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський обласний центр онкології під час карантину працює у штатному режимі. Наразі на стаціонарному лікуванні у медустанові знаходиться 168 пацієнтів з усієї області.Про це Суспільному розповів директор медзакладу. Роботу забезпечують 358 працівників, кажеУ поліклінічному відділенні Волинського центру онкології чотири пацієнти очікують на прийом до лікаря. Завідувач поліклінікикаже: 6 лікарів працюють у штатному режимі. Від початку запровадження карантину відвідувачів стало менше."На даний момент прийом неонкологічних пацієнтів призупинений. Люди це розуміють. Раніше за день прийому проходило через кабінети порядка 50 людей, то зараз 5-7" - розповів звідувач консультативно-діагностичною поліклінікою онкоцентру Сергій Спетрук.Онкогінеколог Юрій Рожанський каже, у відділенні 21 пацієнтка. Відвідувачів пускають до тих, хто після операції. Їжу розносять по палатах, аби хворі менше контактували між собою."В нас тільки післяопераційні і ми стараємось швиденько виписувати. Вдома краще проведуть той час і будуть мати набагато менше контактів, ніж тут", - відзначив лікар-онкогінеколог Юрій Рожанський.Пацієнткапроходить курс терапії в обласному онкоцентрі."В лікуванні не відмовляють. Добре працюють. Лікарі уважно ставляться. Медсестри також. Карантину дотримуємось. В даних умовах треба дотримуватись карантину, значить треба бути у масці", - каже пацієнтка Світлана.Завідувач відділення Володимир Федорчук розповідає: у мамології 30 пацієнток. Операції відбуваються щодня."На цей тиждень в нас заплановано 6 великих операцій. Це повне або часткове видалення молочної залози. У всіх шести пацієнток це рак молочної залози. Сьогодні проведено 2 операції, учора – одна. Відділення наше заповнене. Ми оперуємо хворих, але тільки тих, в кого в діагнозі є слово "рак". Всі хворі з доброякісними процесами, ми їх відтермінували на невизначений час", - розповідає лікар-мамолог Володимир Федорчук.Директор Волинського онкоцентру Юрій Малімон каже: тимчасово відмінили бригадні виїзди в райони та планові огляди пацієнтів, призупинили роботу виїзного мамографа. Лікування усіх видів онкопаталогій відбувається без зупинки."Лікування онкології не можна відміняти, тому що кожен день це втрачені шанси на одужання. Онкологічні хворі вони попадають в групу ризику. В них ослаблена імунна система. Тому маючи серйозну хворобу, зараз ще захворіти на вірусну інфекцію не бажано. Всіх пацієнтів, які ідуть на госпіталізацію перевіряємо, температуру міряємо", - розповів директор Волинського обласного онкологічного центру.

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