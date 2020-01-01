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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині – 12 підозр на коронавірус

На Волині – 12 підозр на коронавірус
Розповіли про стан справ із COVID-19 на території Волинської області.

Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.

Нагадаємо, у Волинській області зареєстрували перший лабораторно підтверджений методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР) випадок COVID-19.

Захворіла дитина віком 7 років, мешканка Луцького району. Проводиться комплекс протиепідемічних заходів, встановлюється коло контактних осіб. Дівчинка разом з батьками ізольовані та спостерігається сімейним лікарем.

На сьогодні здійснюється епідспостереження за ще 12-ма підозрами випадками на коронавірус, зразки біологічного матеріалу від цих осіб направили на дослідженні у референс-лабораторії ДУ «ЦГЗ МОЗ України» міста Київ для виявлення коронавірусу.

У 22 хворих підозра на COVID-19 відхилена, оскільки від референс-лабораторії ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» у Києві отримали негативні результати.

З початку епідеміологічного нагляду за COVID-19 провели епідеміологічне розслідування 35 підозр на ймовірне зараження цим вірусом.

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Теги: коронавірус, Волинь
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