На Волині – 12 підозр на коронавірус





Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.



Нагадаємо, у Волинській області



Захворіла дитина віком 7 років, мешканка Луцького району. Проводиться комплекс протиепідемічних заходів, встановлюється коло контактних осіб. Дівчинка разом з батьками ізольовані та спостерігається сімейним лікарем.



На сьогодні здійснюється епідспостереження за ще 12-ма підозрами випадками на коронавірус, зразки біологічного матеріалу від цих осіб направили на дослідженні у референс-лабораторії ДУ «ЦГЗ МОЗ України» міста Київ для виявлення коронавірусу.



У 22 хворих підозра на COVID-19 відхилена, оскільки від референс-лабораторії ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» у Києві отримали негативні результати.



З початку епідеміологічного нагляду за COVID-19 провели епідеміологічне розслідування 35 підозр на ймовірне зараження цим вірусом.

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