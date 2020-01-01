У Запоріжжі вводять режим надзвичайної ситуації
Сьогодні, 13:00
Після того, як у Запоріжжі зафіксували перші випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, у місті вирішили вводити надзвичайну ситуацію.
Про це на своїй сторінці у Faceboook повідомив міський голова Володимир Буряк.
"Коронавірус уже в Запоріжжі, тож сьогодні з 14.00 за рішенням виконкому ми вводимо надзвичайну ситуацію в місті. Це підтвердили тести, які ми отримали вчора", - написав мер міста.
Він зазначив, всі четверо хворих нещодавно повернулися з-за кордону, зокрема з Єгипту та Куршевеля. Їхній вік - від 41 до 55 років.
Також він додав, лікарні міста готові до боротьби з коронавірусом. Сьогодні на сесії планують виділити ще 100 мільйонів гривень на потреби медичних закладів для лікування пацієнтів.
"Але я прошу всіх не панікувати та вкотре наполягаю на необхідності залишатися вдома та виходити на вулицю тільки за крайньої потреби!", - наголосив Володимир Буряк.
Нагадаємо, станом на 10:00 25 березня в Україні 113 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них - 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.
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Про це на своїй сторінці у Faceboook повідомив міський голова Володимир Буряк.
"Коронавірус уже в Запоріжжі, тож сьогодні з 14.00 за рішенням виконкому ми вводимо надзвичайну ситуацію в місті. Це підтвердили тести, які ми отримали вчора", - написав мер міста.
Він зазначив, всі четверо хворих нещодавно повернулися з-за кордону, зокрема з Єгипту та Куршевеля. Їхній вік - від 41 до 55 років.
Також він додав, лікарні міста готові до боротьби з коронавірусом. Сьогодні на сесії планують виділити ще 100 мільйонів гривень на потреби медичних закладів для лікування пацієнтів.
"Але я прошу всіх не панікувати та вкотре наполягаю на необхідності залишатися вдома та виходити на вулицю тільки за крайньої потреби!", - наголосив Володимир Буряк.
Нагадаємо, станом на 10:00 25 березня в Україні 113 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них - 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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