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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Запоріжжі вводять режим надзвичайної ситуації

У Запоріжжі вводять режим надзвичайної ситуації
Після того, як у Запоріжжі зафіксували перші випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, у місті вирішили вводити надзвичайну ситуацію.

Про це на своїй сторінці у Faceboook повідомив міський голова Володимир Буряк.

"Коронавірус уже в Запоріжжі, тож сьогодні з 14.00 за рішенням виконкому ми вводимо надзвичайну ситуацію в місті. Це підтвердили тести, які ми отримали вчора", - написав мер міста.

Він зазначив, всі четверо хворих нещодавно повернулися з-за кордону, зокрема з Єгипту та Куршевеля. Їхній вік - від 41 до 55 років.

Також він додав, лікарні міста готові до боротьби з коронавірусом. Сьогодні на сесії планують виділити ще 100 мільйонів гривень на потреби медичних закладів для лікування пацієнтів.

"Але я прошу всіх не панікувати та вкотре наполягаю на необхідності залишатися вдома та виходити на вулицю тільки за крайньої потреби!", - наголосив Володимир Буряк.

Нагадаємо, станом на 10:00 25 березня в Україні 113 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них - 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

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Теги: Запоріжжя, надзвичайна ситуація, коронавірус
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