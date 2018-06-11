Вагітна жінка з Ірпеня, яку госпіталізували з коронавірусом, народила дитину





Про це на своїй сторінці у Facebook написала журналістка Михайлина Скорик, зазначивши, що малюк з'явився на світ 25 березня, - пише



"Нові подробиці про вагітну жінку з Ірпеня, якій діагностували COVID-19 коронавірус, такі. Вночі її справді перевезли з пологового у Ворзелі, де вона лежала ізольована у відділенні патології, в Білу Церкву. Пологовий будинок Білої Церкви, як і лікарня №3, визначений як опорний для хворих на коронавірус вагітних із усієї Київської області. Там жінка сьогодні успішно народила дитину – це хлопчик вагою 3600", – зазначила Скорик.



За словами журналістки, лікарі оцінюють стан і породіллі, і немовляти як задовільний.



Також інформацією про жінку й малюка поділився на своїй сторінці у Facebook і перший заступник в.о. мера Ірпеня Олександр Маркушин. За його словами, симптомів коронавірусу в мами стає все менше, однак 25 березня її переведуть до інфекційного відділення. Її син тим часом поки побуде на карантині.



Відомо, що 20 березня вагітній жінці зробили експрестест у 4-й амбулаторії Ірпеня, який виявився негативним. Однак результати ПЛР-діагностики, що надійшли 24 березня, підтвердили COVID-19.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вагітна жінка з Ірпеня, яку госпіталізували з коронавірусом, народила здорову дитину в лікарні Білої Церкви.Про це на своїй сторінці у Facebook написала журналістка Михайлина Скорик, зазначивши, що малюк з'явився на світ 25 березня, - пише Обозреватель. "Нові подробиці про вагітну жінку з Ірпеня, якій діагностували COVID-19 коронавірус, такі. Вночі її справді перевезли з пологового у Ворзелі, де вона лежала ізольована у відділенні патології, в Білу Церкву. Пологовий будинок Білої Церкви, як і лікарня №3, визначений як опорний для хворих на коронавірус вагітних із усієї Київської області. Там жінка сьогодні успішно народила дитину – це хлопчик вагою 3600", – зазначила Скорик.За словами журналістки, лікарі оцінюють стан і породіллі, і немовляти як задовільний.Також інформацією про жінку й малюка поділився на своїй сторінці у Facebook і перший заступник в.о. мера Ірпеня Олександр Маркушин. За його словами, симптомів коронавірусу в мами стає все менше, однак 25 березня її переведуть до інфекційного відділення. Її син тим часом поки побуде на карантині.Відомо, що 20 березня вагітній жінці зробили експрестест у 4-й амбулаторії Ірпеня, який виявився негативним. Однак результати ПЛР-діагностики, що надійшли 24 березня, підтвердили COVID-19.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію