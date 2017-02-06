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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Підприємець з Волині передав лікарні кошти для боротьби з коронавірусом

Підприємець з Волині передав лікарні кошти для боротьби з коронавірусом
Керівник товариства з обмеженою відповідальністю “Прогрес” Анатолій Вітрук передав 100 тисяч гривень на потреби Володимир-Волинського ТМО для боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляє медзаклад на сторінці у Facabook, йдеться на сайті мерії.

“Ці гроші плануємо використати на додаткові медикаменти, дезрозчини, засоби захисту медпрацівників. Благодійник буде ознайомлений з повною інформацією, куди саме їх спрямували”, – відзначив в.о. директора КП “Володимир-Волинське ТМО” Олександр Клачук.

У лікарні наголошують, що в екстрених умовах як ніколи важливо отримувати підтримку бізнесу та підприємців, які не лишаються осторонь проблеми, жертвуючи власні кошти.

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Теги: підприємець, кошти, лікарня, боротьба з коронавірусом
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