Підприємець з Волині передав лікарні кошти для боротьби з коронавірусом

Анатолій Вітрук передав 100 тисяч гривень на потреби Володимир-Волинського ТМО для боротьби з коронавірусом.



Про це повідомляє медзаклад на сторінці у Facabook,



“Ці гроші плануємо використати на додаткові медикаменти, дезрозчини, засоби захисту медпрацівників. Благодійник буде ознайомлений з повною інформацією, куди саме їх спрямували”, – відзначив в.о. директора КП “Володимир-Волинське ТМО” Олександр Клачук.



У лікарні наголошують, що в екстрених умовах як ніколи важливо отримувати підтримку бізнесу та підприємців, які не лишаються осторонь проблеми, жертвуючи власні кошти.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Керівник товариства з обмеженою відповідальністю “Прогрес”передав 100 тисяч гривень на потреби Володимир-Волинського ТМО для боротьби з коронавірусом.Про це повідомляє медзаклад на сторінці у Facabook, йдеться на сайті мерії.“Ці гроші плануємо використати на додаткові медикаменти, дезрозчини, засоби захисту медпрацівників. Благодійник буде ознайомлений з повною інформацією, куди саме їх спрямували”, – відзначив в.о. директора КП “Володимир-Волинське ТМО”У лікарні наголошують, що в екстрених умовах як ніколи важливо отримувати підтримку бізнесу та підприємців, які не лишаються осторонь проблеми, жертвуючи власні кошти.

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