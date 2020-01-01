Від сьогодні у Луцьку поліцейські та військові патрулюватимуть вулиці міста





Про розповів Олег Плазовський.



Сьогодні до охорони правопорядку такі наряди приступили до роботи в Луцьку, Ковелі та Володимирі-Волинському. Маршрути патрулювання розроблені у відповідності до аналізу оперативної обстановки в області.



Особовий склад, котрий заступає до несення служби, забезпечений засобами захисту, антисептичними та дезінфекційними речовинами.



Зі слів Олега Плазовського, поліцейські продовжують нести службу у посиленому режимі на період запроваджених карантинних заходів. Громадян,за можливості, просять залишатися вдома.

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