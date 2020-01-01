вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Від сьогодні у Луцьку поліцейські та військові патрулюватимуть вулиці міста

Від сьогодні у Луцьку поліцейські та військові патрулюватимуть вулиці міста
На Волині поліція та військовослужбовці ЗСУ взаємодіятимуть у забезпеченні правопорядку під час карантинних заходів.

Про розповів Суспільному виконувач обов'язків речника Нацполіції Волині Олег Плазовський.

Сьогодні до охорони правопорядку такі наряди приступили до роботи в Луцьку, Ковелі та Володимирі-Волинському. Маршрути патрулювання розроблені у відповідності до аналізу оперативної обстановки в області.

Особовий склад, котрий заступає до несення служби, забезпечений засобами захисту, антисептичними та дезінфекційними речовинами.

Зі слів Олега Плазовського, поліцейські продовжують нести службу у посиленому режимі на період запроваджених карантинних заходів. Громадян,за можливості, просять залишатися вдома.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: карантин у Луцьку, патрулювання міста, карантинні заходи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Зеленський призначив керівників трьох РДА на Волині: що про них відомо
Як діяти волинянам, які не підписали декларацію з лікарем, при підозрі на коронавірус
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні продовжили карантин та ввели режим надзвичайної ситуації
Сьогодні, 13:52
Від сьогодні у Луцьку поліцейські та військові патрулюватимуть вулиці міста
Сьогодні, 13:44
Підприємець з Волині передав лікарні кошти для боротьби з коронавірусом
Сьогодні, 13:22
Принц Чарльз захворів на коронавірус
Сьогодні, 13:18
У Запоріжжі вводять режим надзвичайної ситуації
Сьогодні, 13:00
Схожі новини
«Зараз не час для вуличних ігор та розваг», – Пустовіт про перебування дітей на вулиці під час карантину «Зараз не час для вуличних ігор та розваг», – Пустовіт про перебування дітей на вулиці під час карантину
24 березень, 19:19
У Володимирі поки не зупинятимуть повністю громадський транспорт У Володимирі поки не зупинятимуть повністю громадський транспорт
24 березень, 13:00
Був одинадцятим покупцем: волинянин влаштував скандал, бо не захотів чекати черги Був одинадцятим покупцем: волинянин влаштував скандал, бо не захотів чекати черги
23 березень, 19:10
Як працює стоматполіклініка у Луцьку в умовах карантину Як працює стоматполіклініка у Луцьку в умовах карантину
23 березень, 13:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні продовжили карантин та ввели режим надзвичайної ситуації
Сьогодні, 13:52
 0
Від сьогодні у Луцьку поліцейські та військові патрулюватимуть вулиці міста
Сьогодні, 13:44
 0
Підприємець з Волині передав лікарні кошти для боротьби з коронавірусом
Сьогодні, 13:22
 0
Принц Чарльз захворів на коронавірус
Сьогодні, 13:18
 0
У Запоріжжі вводять режим надзвичайної ситуації
Сьогодні, 13:00
 0
Медіа
відео
1/8