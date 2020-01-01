Від сьогодні у Луцьку поліцейські та військові патрулюватимуть вулиці міста
Сьогодні, 13:44
На Волині поліція та військовослужбовці ЗСУ взаємодіятимуть у забезпеченні правопорядку під час карантинних заходів.
Про розповів Суспільному виконувач обов'язків речника Нацполіції Волині Олег Плазовський.
Сьогодні до охорони правопорядку такі наряди приступили до роботи в Луцьку, Ковелі та Володимирі-Волинському. Маршрути патрулювання розроблені у відповідності до аналізу оперативної обстановки в області.
Особовий склад, котрий заступає до несення служби, забезпечений засобами захисту, антисептичними та дезінфекційними речовинами.
Зі слів Олега Плазовського, поліцейські продовжують нести службу у посиленому режимі на період запроваджених карантинних заходів. Громадян,за можливості, просять залишатися вдома.
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Про розповів Суспільному виконувач обов'язків речника Нацполіції Волині Олег Плазовський.
Сьогодні до охорони правопорядку такі наряди приступили до роботи в Луцьку, Ковелі та Володимирі-Волинському. Маршрути патрулювання розроблені у відповідності до аналізу оперативної обстановки в області.
Особовий склад, котрий заступає до несення служби, забезпечений засобами захисту, антисептичними та дезінфекційними речовинами.
Зі слів Олега Плазовського, поліцейські продовжують нести службу у посиленому режимі на період запроваджених карантинних заходів. Громадян,за можливості, просять залишатися вдома.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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