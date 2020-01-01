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На Волині Центри обслуговування платників зупиняють прийом громадян

На Волині Центри обслуговування платників зупиняють прийом громадян
На Волині Центри обслуговування платників тимчасово призупинили роботу.

Про це повідомляє сектор комунікацій Головного управління ДПС у Волинській області.

Зазначають, прийом платників здійснюється у разі крайньої необхідності, за умови попереднього запису (за телефоном, через сайт), виключно для надання невідкладних послуг.

Зокрема таких, як:
- видача картки платника податків, внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки) даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків;
- внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки) відмітки про наявність правав здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Для отримання адміністративних та інших послуг просять використовувати електронні сервіси ДПС, в т.ч. Електронний кабінет платника податків (cabinet.tax.gov.ua) або отримати консультацію за телефонами:
м. Луцьк (0332) 777145, (0332) 777190;
м. Ковель (03352) 59817,(03352) 53395;
смт. Турійськ (03363) 30187;
м. Володимир-Волинський (03342) 22744;
смт. Локачі (03374)21866;
м. Нововолинськ (03344)30440, (03344)31397;
м. Горохів (03379) 21334;
смт. Іваничі (03372) 22135;
м. Любомль (03377) 24391, (03377) 22111, (03377) 24303;
смт. Стара Вижівка (03346) 21330;
смт. Шацьк (03355) 20095, 03355 (20855);
смт. Ратне (03366) 21475;
м. Камінь-Каширський (03357) 23187;
смт. Любешів (03362) 21121;
м. Ківерці (03365) 31146;
смт. Маневичі (03376) 22252; (03376) 22290;
смт. Рожище (03368) 21178.

Листи можна надсилати на офіційні скриньки:
-Луцької ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected];
-Ковельської ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected];
-Турійської ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected];
-Володимир-Волинська ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected];
-Локачинська ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області
vl. [email protected];
-Нововолинська ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected];
-Горохівська ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected];
-Іваничівська ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected];
-Любомльська ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected];
-Старовижівська ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected];
- Шацька ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected];
- Ратнівська ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected];
-Камінь-Каширська ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected];
-Любешівська ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області
dpi309 ukr.net;
-Ківерцівська ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected].gov.ua;
-Маневицька ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected];
- Рожищенська ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected]

Інша необхідна інформація – на субсайті Головного управління ДПС у Волинській області за адресою: vl.tax.gov.ua та у Facebook.

Додатково інформують: продовжити термін дії чинного кваліфікованого сертифікату електронного ключа ДПС можна на сайті acsklidd.gov.ua, згенерувати новий кваліфікований сертифікат електронного ключа можна у будь-якому іншому акредитованому центрі сертифікації ключів, згідно переліку розміщеного на сайті : czo.gov.ua

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Теги: призупинено роботу, Волинь, центри обслуговування платників
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