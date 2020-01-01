На Волині Центри обслуговування платників зупиняють прийом громадян
Сьогодні, 18:25
На Волині Центри обслуговування платників тимчасово призупинили роботу.
Про це повідомляє сектор комунікацій Головного управління ДПС у Волинській області.
Зазначають, прийом платників здійснюється у разі крайньої необхідності, за умови попереднього запису (за телефоном, через сайт), виключно для надання невідкладних послуг.
Зокрема таких, як:
- видача картки платника податків, внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки) даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків;
- внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки) відмітки про наявність правав здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.
Для отримання адміністративних та інших послуг просять використовувати електронні сервіси ДПС, в т.ч. Електронний кабінет платника податків (cabinet.tax.gov.ua) або отримати консультацію за телефонами:
м. Луцьк (0332) 777145, (0332) 777190;
м. Ковель (03352) 59817,(03352) 53395;
смт. Турійськ (03363) 30187;
м. Володимир-Волинський (03342) 22744;
смт. Локачі (03374)21866;
м. Нововолинськ (03344)30440, (03344)31397;
м. Горохів (03379) 21334;
смт. Іваничі (03372) 22135;
м. Любомль (03377) 24391, (03377) 22111, (03377) 24303;
смт. Стара Вижівка (03346) 21330;
смт. Шацьк (03355) 20095, 03355 (20855);
смт. Ратне (03366) 21475;
м. Камінь-Каширський (03357) 23187;
смт. Любешів (03362) 21121;
м. Ківерці (03365) 31146;
смт. Маневичі (03376) 22252; (03376) 22290;
смт. Рожище (03368) 21178.
Листи можна надсилати на офіційні скриньки:
-Луцької ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected];
-Ковельської ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected];
-Турійської ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected];
-Володимир-Волинська ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected];
-Локачинська ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області
vl. [email protected];
-Нововолинська ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected];
-Горохівська ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected];
-Іваничівська ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected];
-Любомльська ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected];
-Старовижівська ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected];
- Шацька ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected];
- Ратнівська ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected];
-Камінь-Каширська ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected];
-Любешівська ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області
dpi309 ukr.net;
-Ківерцівська ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected].gov.ua;
-Маневицька ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected];
- Рожищенська ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected]
Інша необхідна інформація – на субсайті Головного управління ДПС у Волинській області за адресою: vl.tax.gov.ua та у Facebook.
Додатково інформують: продовжити термін дії чинного кваліфікованого сертифікату електронного ключа ДПС можна на сайті acsklidd.gov.ua, згенерувати новий кваліфікований сертифікат електронного ключа можна у будь-якому іншому акредитованому центрі сертифікації ключів, згідно переліку розміщеного на сайті : czo.gov.ua
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Про це повідомляє сектор комунікацій Головного управління ДПС у Волинській області.
Зазначають, прийом платників здійснюється у разі крайньої необхідності, за умови попереднього запису (за телефоном, через сайт), виключно для надання невідкладних послуг.
Зокрема таких, як:
- видача картки платника податків, внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки) даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків;
- внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки) відмітки про наявність правав здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.
Для отримання адміністративних та інших послуг просять використовувати електронні сервіси ДПС, в т.ч. Електронний кабінет платника податків (cabinet.tax.gov.ua) або отримати консультацію за телефонами:
м. Луцьк (0332) 777145, (0332) 777190;
м. Ковель (03352) 59817,(03352) 53395;
смт. Турійськ (03363) 30187;
м. Володимир-Волинський (03342) 22744;
смт. Локачі (03374)21866;
м. Нововолинськ (03344)30440, (03344)31397;
м. Горохів (03379) 21334;
смт. Іваничі (03372) 22135;
м. Любомль (03377) 24391, (03377) 22111, (03377) 24303;
смт. Стара Вижівка (03346) 21330;
смт. Шацьк (03355) 20095, 03355 (20855);
смт. Ратне (03366) 21475;
м. Камінь-Каширський (03357) 23187;
смт. Любешів (03362) 21121;
м. Ківерці (03365) 31146;
смт. Маневичі (03376) 22252; (03376) 22290;
смт. Рожище (03368) 21178.
Листи можна надсилати на офіційні скриньки:
-Луцької ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected];
-Ковельської ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected];
-Турійської ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected];
-Володимир-Волинська ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected];
-Локачинська ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області
vl. [email protected];
-Нововолинська ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected];
-Горохівська ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected];
-Іваничівська ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected];
-Любомльська ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected];
-Старовижівська ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected];
- Шацька ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected];
- Ратнівська ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected];
-Камінь-Каширська ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected];
-Любешівська ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області
dpi309 ukr.net;
-Ківерцівська ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected].gov.ua;
-Маневицька ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected];
- Рожищенська ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected]
Інша необхідна інформація – на субсайті Головного управління ДПС у Волинській області за адресою: vl.tax.gov.ua та у Facebook.
Додатково інформують: продовжити термін дії чинного кваліфікованого сертифікату електронного ключа ДПС можна на сайті acsklidd.gov.ua, згенерувати новий кваліфікований сертифікат електронного ключа можна у будь-якому іншому акредитованому центрі сертифікації ключів, згідно переліку розміщеного на сайті : czo.gov.ua
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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