На Волині покарали голову окружної виборчої комісії, який виписав собі премію

Ковельський міськрайонний суд покарав голову окружної виборчої комісії з виборів Президента України виборчого округу №21, який виписав собі премію.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.Голова ОВК, всупереч вимогам ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції", прийняв рішення в умовах реального конфлікту інтересів, видавши наказ про своє преміювання й не повідомивши про наявний конфлікт інтересів Національне агентство з питань запобігання корупції.Суд визнав його винним у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (адміністративні правопорушення, передбачені ч. ч. 1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян зі сплатою судового збору понад 420 грн.