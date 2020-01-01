На Волині покарали голову окружної виборчої комісії, який виписав собі премію
Сьогодні, 14:44
Ковельський міськрайонний суд покарав голову окружної виборчої комісії з виборів Президента України виборчого округу №21, який виписав собі премію.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Голова ОВК, всупереч вимогам ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції", прийняв рішення в умовах реального конфлікту інтересів, видавши наказ про своє преміювання й не повідомивши про наявний конфлікт інтересів Національне агентство з питань запобігання корупції.
Суд визнав його винним у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (адміністративні правопорушення, передбачені ч. ч. 1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян зі сплатою судового збору понад 420 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Голова ОВК, всупереч вимогам ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції", прийняв рішення в умовах реального конфлікту інтересів, видавши наказ про своє преміювання й не повідомивши про наявний конфлікт інтересів Національне агентство з питань запобігання корупції.
Суд визнав його винним у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (адміністративні правопорушення, передбачені ч. ч. 1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян зі сплатою судового збору понад 420 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Призначили нового начальника Волинської митниці
Сьогодні, 15:19
На Волині покарали голову окружної виборчої комісії, який виписав собі премію
Сьогодні, 14:44
Де у Луцьку придбати житло «не як у всіх». ФОТО*
Сьогодні, 14:15
Медіа