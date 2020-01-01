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На Волині покарали голову окружної виборчої комісії, який виписав собі премію

На Волині покарали голову окружної виборчої комісії, який виписав собі премію
Ковельський міськрайонний суд покарав голову окружної виборчої комісії з виборів Президента України виборчого округу №21, який виписав собі премію.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Голова ОВК, всупереч вимогам ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції", прийняв рішення в умовах реального конфлікту інтересів, видавши наказ про своє преміювання й не повідомивши про наявний конфлікт інтересів Національне агентство з питань запобігання корупції.

Суд визнав його винним у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (адміністративні правопорушення, передбачені ч. ч. 1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян зі сплатою судового збору понад 420 грн.

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Теги: Ковель, суд, голова виборчого округу, премія
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