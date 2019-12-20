Українцям, які втратили роботу під час карантину, призначать субсидію





Про це повідомляють



Для цього особи мають зареєструватися в службі зайнятості, це можливо зробити онлайн.



"На час карантину уряд збільшує субсидії для оплати ЖКП в середньому на 300 гривень. Механізм має запрацювати після ухвалення Верховною Радою закону про Стабілізаційний Фонд", – пояснив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.



Нагадаємо, сьогодні на всій території України ввели режим надзвичайної ситуації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На засіданні уряду міністри погодили призначення житлових субсидій громадянам, які втратили роботу в період карантину.Про це повідомляють "Факти" Для цього особи мають зареєструватися в службі зайнятості, це можливо зробити онлайн."На час карантину уряд збільшує субсидії для оплати ЖКП в середньому на 300 гривень. Механізм має запрацювати після ухвалення Верховною Радою закону про Стабілізаційний Фонд", – пояснив прем’єр-міністрНагадаємо, сьогодні

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