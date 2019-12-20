Українцям, які втратили роботу під час карантину, призначать субсидію
Сьогодні, 15:00
На засіданні уряду міністри погодили призначення житлових субсидій громадянам, які втратили роботу в період карантину.
Про це повідомляють "Факти".
Для цього особи мають зареєструватися в службі зайнятості, це можливо зробити онлайн.
"На час карантину уряд збільшує субсидії для оплати ЖКП в середньому на 300 гривень. Механізм має запрацювати після ухвалення Верховною Радою закону про Стабілізаційний Фонд", – пояснив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Нагадаємо, сьогодні на всій території України ввели режим надзвичайної ситуації.
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Про це повідомляють "Факти".
Для цього особи мають зареєструватися в службі зайнятості, це можливо зробити онлайн.
"На час карантину уряд збільшує субсидії для оплати ЖКП в середньому на 300 гривень. Механізм має запрацювати після ухвалення Верховною Радою закону про Стабілізаційний Фонд", – пояснив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Нагадаємо, сьогодні на всій території України ввели режим надзвичайної ситуації.
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