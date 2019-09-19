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Ексглаву МЗС України затримали за підозрою в убивстві колишнього директора телеканалу «Інтер»

Ексглаву МЗС України затримали за підозрою в убивстві колишнього директора телеканалу «Інтер»
Ексглаву МЗС України Леоніда Кожару, у будинку якого 21 лютого був убитий голова правління телеканалу "Інтер" Сергій Старицький, 25 березня затримали.

Про це OBOZREVATEL розповіли власні джерела. Співрозмовник уточнив, що зараз Кожару везуть до суду. Йому інкримінують підозру в умисному вбивстві.

Інформацію про затримання ексчиновника підтвердив на своїй сторінці у Facebook заступник голови МВС Антон Геращенко. Він уточнив, що Кожарі невздовзі обиратимуть міру запобіжного заходу.

"Кожара та його дружина від початку й дотепер стверджують, що Сергій Старицький покінчив життя самогубством. Слідчі та прокурори перевірили обставини загибелі колишнього директора телеканалу "Інтер" і дійшли висновку, що він не міг сам себе застрелити", – написав Геращенко.

Нагадаємо, 21 лютого в маєтку міністра закордонних справ в уряді Миколи Азарова Леоніда Кожари знайшли тіло бізнесмена Сергія Старицького. 22 лютого Національна поліція за погодженням із прокуратурою перекваліфікувала відкрите кримінальне провадження за фактом загибелі чоловіка із самогубства на умисне вбивство.

У Кожари було право на зброю, яку виявили на місці загибелі Старицького, однак та мусила зберігатися в сейфі. Експертиза мала встановити, це було вбивство чи самогубство.

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Теги: Леоніда Кожар, вбивство, затримання
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