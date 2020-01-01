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Призначили нового начальника Волинської митниці

Призначили нового начальника Волинської митниці
Виконувачем обов’язків начальника Волинської митниці став Ігор Вісьтак.

24 березня голова Держмитслужби України Максим Нефьодов підписав відповідний наказ, - пише Перший.

«Покласти виконання обов’язків за вакантною посадою начальника Волинської митниці Держмитслужбина Вісьтака Ігоря Ярославовича, начальника митного поста «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби з 25 березня 2020 року», – йдеться у документі.

Хто такий Ігор Вісьтак

Ігореві Вісьтаку 38 років. Має юридичну освіту. Працював на різних посадах у митній службі: інспектора, старшого інспектора митного поста, був головним інспектором відділу митного оформлення митного поста «Краковець» Львівської митниці.

Окрім того, свого часу очолював реєстраційну службу районного управління юстиції у Львівській області, був головним спеціалістом Львівського міжрегіонального відділу Управління контролю за обігом наркотичних засобів.

У 2015 році був головним державним ревізором-інспектором відділу зонального контролю управління власної безпеки ГУ ДФС у Волинській області.

Згодом став заступником начальника головного теруправління юстиції з питань державної виконавчої служби головного триторіального управління юстиції у Львівській області, заступником начальника райуправління виконавчої служби управління юстиції у Чернівецькій області, головним державним інспектором сектору Львівської митниці, завідувачем сектору Ківерцівського управління ГУ ДФС у Волинській області.

Також займав посади начальника митних постів «Львів-аеропорт» Львівської митниці та «Краковець» Галицької митниці.

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Теги: Ігор Вісьтак, митниця
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