Призначили нового начальника Волинської митниці

Ігор Вісьтак.



24 березня голова Держмитслужби України Максим Нефьодов підписав відповідний наказ, - пише



«Покласти виконання обов’язків за вакантною посадою начальника Волинської митниці Держмитслужбина Вісьтака Ігоря Ярославовича, начальника митного поста «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби з 25 березня 2020 року», – йдеться у документі.



Хто такий Ігор Вісьтак



Ігореві Вісьтаку 38 років. Має юридичну освіту. Працював на різних посадах у митній службі: інспектора, старшого інспектора митного поста, був головним інспектором відділу митного оформлення митного поста «Краковець» Львівської митниці.



Окрім того, свого часу очолював реєстраційну службу районного управління юстиції у Львівській області, був головним спеціалістом Львівського міжрегіонального відділу Управління контролю за обігом наркотичних засобів.



У 2015 році був головним державним ревізором-інспектором відділу зонального контролю управління власної безпеки ГУ ДФС у Волинській області.



Згодом став заступником начальника головного теруправління юстиції з питань державної виконавчої служби головного триторіального управління юстиції у Львівській області, заступником начальника райуправління виконавчої служби управління юстиції у Чернівецькій області, головним державним інспектором сектору Львівської митниці, завідувачем сектору Ківерцівського управління ГУ ДФС у Волинській області.



Також займав посади начальника митних постів «Львів-аеропорт» Львівської митниці та «Краковець» Галицької митниці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Виконувачем обов’язків начальника Волинської митниці став24 березня голова Держмитслужби України Максим Нефьодов підписав відповідний наказ, - пише Перший «Покласти виконання обов’язків за вакантною посадою начальника Волинської митниці Держмитслужбина Вісьтака Ігоря Ярославовича, начальника митного поста «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби з 25 березня 2020 року», – йдеться у документі.Ігореві Вісьтаку 38 років. Має юридичну освіту. Працював на різних посадах у митній службі: інспектора, старшого інспектора митного поста, був головним інспектором відділу митного оформлення митного поста «Краковець» Львівської митниці.Окрім того, свого часу очолював реєстраційну службу районного управління юстиції у Львівській області, був головним спеціалістом Львівського міжрегіонального відділу Управління контролю за обігом наркотичних засобів.У 2015 році був головним державним ревізором-інспектором відділу зонального контролю управління власної безпеки ГУ ДФС у Волинській області.Згодом став заступником начальника головного теруправління юстиції з питань державної виконавчої служби головного триторіального управління юстиції у Львівській області, заступником начальника райуправління виконавчої служби управління юстиції у Чернівецькій області, головним державним інспектором сектору Львівської митниці, завідувачем сектору Ківерцівського управління ГУ ДФС у Волинській області.Також займав посади начальника митних постів «Львів-аеропорт» Львівської митниці та «Краковець» Галицької митниці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію