Призначили нового начальника Волинської митниці
Сьогодні, 15:19
Виконувачем обов’язків начальника Волинської митниці став Ігор Вісьтак.
24 березня голова Держмитслужби України Максим Нефьодов підписав відповідний наказ, - пише Перший.
«Покласти виконання обов’язків за вакантною посадою начальника Волинської митниці Держмитслужбина Вісьтака Ігоря Ярославовича, начальника митного поста «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби з 25 березня 2020 року», – йдеться у документі.
Хто такий Ігор Вісьтак
Ігореві Вісьтаку 38 років. Має юридичну освіту. Працював на різних посадах у митній службі: інспектора, старшого інспектора митного поста, був головним інспектором відділу митного оформлення митного поста «Краковець» Львівської митниці.
Окрім того, свого часу очолював реєстраційну службу районного управління юстиції у Львівській області, був головним спеціалістом Львівського міжрегіонального відділу Управління контролю за обігом наркотичних засобів.
У 2015 році був головним державним ревізором-інспектором відділу зонального контролю управління власної безпеки ГУ ДФС у Волинській області.
Згодом став заступником начальника головного теруправління юстиції з питань державної виконавчої служби головного триторіального управління юстиції у Львівській області, заступником начальника райуправління виконавчої служби управління юстиції у Чернівецькій області, головним державним інспектором сектору Львівської митниці, завідувачем сектору Ківерцівського управління ГУ ДФС у Волинській області.
Також займав посади начальника митних постів «Львів-аеропорт» Львівської митниці та «Краковець» Галицької митниці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
24 березня голова Держмитслужби України Максим Нефьодов підписав відповідний наказ, - пише Перший.
«Покласти виконання обов’язків за вакантною посадою начальника Волинської митниці Держмитслужбина Вісьтака Ігоря Ярославовича, начальника митного поста «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби з 25 березня 2020 року», – йдеться у документі.
Хто такий Ігор Вісьтак
Ігореві Вісьтаку 38 років. Має юридичну освіту. Працював на різних посадах у митній службі: інспектора, старшого інспектора митного поста, був головним інспектором відділу митного оформлення митного поста «Краковець» Львівської митниці.
Окрім того, свого часу очолював реєстраційну службу районного управління юстиції у Львівській області, був головним спеціалістом Львівського міжрегіонального відділу Управління контролю за обігом наркотичних засобів.
У 2015 році був головним державним ревізором-інспектором відділу зонального контролю управління власної безпеки ГУ ДФС у Волинській області.
Згодом став заступником начальника головного теруправління юстиції з питань державної виконавчої служби головного триторіального управління юстиції у Львівській області, заступником начальника райуправління виконавчої служби управління юстиції у Чернівецькій області, головним державним інспектором сектору Львівської митниці, завідувачем сектору Ківерцівського управління ГУ ДФС у Волинській області.
Також займав посади начальника митних постів «Львів-аеропорт» Львівської митниці та «Краковець» Галицької митниці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинське селище з висоти пташиного польоту. ФОТО
Сьогодні, 15:40
Ексглаву МЗС України затримали за підозрою в убивстві колишнього директора телеканалу «Інтер»
Сьогодні, 15:26
Призначили нового начальника Волинської митниці
Сьогодні, 15:19
Медіа