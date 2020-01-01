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Волинське селище з висоти пташиного польоту. ФОТО

Волинське селище з висоти пташиного польоту. ФОТО
У мережі з’явилося фото весняного селища Луків Турійського району з висоти пташиного польоту.

Фото у фейсбуці опублікував Олег Симошенко, - пише Район.Турійськ.

Історичний куточок селища Луків, дороги, які простягаються поміж вуличками, атмосфера спокою та затишку – ось що можна побачити на фото.

Волинське селище з висоти пташиного польоту. ФОТО
Волинське селище з висоти пташиного польоту. ФОТО
Волинське селище з висоти пташиного польоту. ФОТО
Волинське селище з висоти пташиного польоту. ФОТО

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Теги: Луків, фото
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