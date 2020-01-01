Волинське селище з висоти пташиного польоту. ФОТО





Фото у фейсбуці опублікував Олег Симошенко, - пише



Історичний куточок селища Луків, дороги, які простягаються поміж вуличками, атмосфера спокою та затишку – ось що можна побачити на фото.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі з’явилося фото весняного селища Луків Турійського району з висоти пташиного польоту.Фото у фейсбуці опублікував Олег Симошенко, - пише Район.Турійськ. Історичний куточок селища Луків, дороги, які простягаються поміж вуличками, атмосфера спокою та затишку – ось що можна побачити на фото.

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