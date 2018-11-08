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Як в умовах карантину працює Луцький геріатричний пансіонат. ВІДЕО

Як в умовах карантину працює Луцький геріатричний пансіонат. ВІДЕО
У Луцькому геріатричному пансіонаті – 148 підопічних, майже 80 з них – прикуті до ліжка. Проживають тут важкохворі, люди з інвалідністю, пенсіонери, які не мають родичів.

Директорка закладу Алла Гнатюк розповіла, що в умовах карантину, обмежили рух територією і будівлею пансіонату мешканців та працівників, - пише Суспільне Волині.

Зі слів директорки, заклад дезінфікують.

"Видані для працівників захисні маски, деззасоби для рук, рукавички. При вході у житлові приміщення є змочені ганчірки розчином хлорки, які міняються щогодини. Протираються тверді поверхні: ручки дверей, перила, поручні, де йде контакт з руками. Маніпуляційні обробляються. Вже третій день ми обробляємо розчином гіпохлориду натрію вулицю, асфальтовану поверхню, будівлю при вході", - розповідає директорка пансіонату Алла Гнатюк.

Вона також зазначає, що двічі на день, мешканцям та працівникам пансіонату вимірюють температура тіла. Частина працівників пішли у відпустки.

"У нас залишилися працювати ті, що безпосередньо обслуговують наших мешканців. Це медичний персонал, середній і молодший, працівники кухні. Усі інші пішли у чергову відпустку, тобто обмежили доступ і спілкування з нашими мешканцями. Також забезпечили повноцінне харчування, добавили фрукти, лимони, перепелині яйця, щоб імунітет був кращий, щоб боротися з цією інфекцією", - резюмує Алла Гнатюк.


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Теги: геріатричний пансіонат
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