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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус і Волинь: ситуація станом на 25 березня

Коронавірус і Волинь: ситуація станом на 25 березня
Розповіли ситуацію із запобіганням поширення COVID-19 на території Волинської області станом на 25 березня.

Про це йшлося під час брифінгу в ОДА.

Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак зауважила, що наразі в області є один підтверджений випадок коронавірусу. Захворіла – 7-річна дівчинка. Її стан стабільний. У батька тест показав негативний результат на COVID-19, результати матері ще чекають, проте на перший погляд вона здорова.

З підозрою на коронавірус в області є 12 людей. Тетяна Щербак закликала волинян дотримуватися режиму карантину і не гуляти у місцях скупчення людей.

«В умовах надзвичайної ситуації за порушення умов карантину буде адміністративна відповідальність. Якщо ви перетнули кордон – підписуєте пам’ятку про самоізоляцію, у разі порушення можлива кримінальна відповідальність», - відзначила посадовиця.

Начальник управління охорони здоров’я ОДА Ігор Ващенюк повідомив, що інфікування дитини на Волині свідчить про шлях внутрішньої передачі, тобто інфекція розповсюджується всередині країни.

«Ми будемо виявляти нових інфікованих, але ситуації апокаліпсису абсолютно немає. Треба дотримуватися карантинного режиму», - закликав Ігор Ващенюк.

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Теги: коронавірус, Волинь
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