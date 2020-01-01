Коронавірус і Волинь: ситуація станом на 25 березня





Про це йшлося під час брифінгу в ОДА.



Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак зауважила, що наразі в області є один підтверджений випадок коронавірусу.



З підозрою на коронавірус в області є 12 людей. Тетяна Щербак закликала волинян дотримуватися режиму карантину і не гуляти у місцях скупчення людей.



«В умовах надзвичайної ситуації за порушення умов карантину буде адміністративна відповідальність. Якщо ви перетнули кордон – підписуєте пам’ятку про самоізоляцію, у разі порушення можлива кримінальна відповідальність», - відзначила посадовиця.



Начальник управління охорони здоров’я ОДА Ігор Ващенюк повідомив, що інфікування дитини на Волині свідчить про шлях внутрішньої передачі, тобто інфекція розповсюджується всередині країни.



«Ми будемо виявляти нових інфікованих, але ситуації апокаліпсису абсолютно немає. Треба дотримуватися карантинного режиму», - закликав Ігор Ващенюк.

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