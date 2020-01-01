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У Луцьку горить заказник «Гнідавське болото». ФОТО. ВІДЕО

У Луцьку горить заказник «Гнідавське болото». ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку невідомі підпалили суху траву на території заказника "Гнідавське болото". Розпочалась пожежа, яка активно поширюється завдяки сильному вітру.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Пожежа розпочалася близько 15 години. Вогонь поширюється у напрямку Гнідавського мікрорайону, дійшов до будинків місцевих жителів. Стовпи диму видно і з мікрорайону ЛПЗ, і з центру міста.

На місце події викликали рятувальників, проте вогонь поки не загасили, він поширюється і далі. На місце прибули вогнеборці, працюють оперативно-рятувальна служба і дві пожежних бригади.

Довідково: Гнідавське болоото — загальнозоологічний заказник місцевого значення в Україні. Розташований у межах Луцького району Волинської області та міста Луцька (між cелом Рованці, мікрорайоном Гнідава і центральною частиною Луцька).


У Луцьку горить заказник «Гнідавське болото». ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку горить заказник «Гнідавське болото». ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку горить заказник «Гнідавське болото». ФОТО. ВІДЕО

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Теги: пожежа, Луцьк
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