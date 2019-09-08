Призначили тимчасового міністра освіти





Таке рішення прийняли на засіданні Кабінету Міністрів України 25 березня, - пише



Кабінет Міністрів розпорядився звільнити від виконання обов'язків міністра освіти Юрія Полюховича та призначити Любомиру Мандзій.



"Тимчасово покласти виконання обов'язків міністра освіти та науки України на Мандзій Любомиру Степанівну",– зачитав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.



Любомира Мандзій до призначення на нову посаду була заступницею міністра освіти та науки України.



Сама виконувачка обов'язків міністра освіти вже встигла прокоментувати своє призначення.



"Це дуже велика відповідальність. У зв’язку з пандемією коронавірусу та всеукраїнським карантином перед Міністерством стоїть безліч нагальних викликів та проблем. І найважливіше – ми не маємо часу на повільні рішення: нам потрібно реагувати тут і зараз, вирішити питання закінчення навчального року, проведення вступної кампанії та багато іншого"– підкреслила посадовиця.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Новим виконувачем обов'язків міністра освіти та науки України призначили Любомиру Мандзій.Таке рішення прийняли на засіданні Кабінету Міністрів України 25 березня, - пише 24 канал. Кабінет Міністрів розпорядився звільнити від виконання обов'язків міністра освіти Юрія Полюховича та призначити Любомиру Мандзій."Тимчасово покласти виконання обов'язків міністра освіти та науки України на Мандзій Любомиру Степанівну",– зачитав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.Любомира Мандзій до призначення на нову посаду була заступницею міністра освіти та науки України.Сама виконувачка обов'язків міністра освіти вже встигла прокоментувати своє призначення."Це дуже велика відповідальність. У зв’язку з пандемією коронавірусу та всеукраїнським карантином перед Міністерством стоїть безліч нагальних викликів та проблем. І найважливіше – ми не маємо часу на повільні рішення: нам потрібно реагувати тут і зараз, вирішити питання закінчення навчального року, проведення вступної кампанії та багато іншого"– підкреслила посадовиця.

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