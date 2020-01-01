У Луцьку злодій-рецидивіст жорстоко побив учасника бойових дій та викрав у нього телефон





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише ІА



Так, волинянин із 29 січня до 20 липня 2019 року вчинив 10 крадіжок із магазинів. У його полі зору були магазини мережі «СІМ 23», гіпермаркет «Там-Там», супермаркет «Наш Край». Там він викрадав шоколад, майонез, дезодорант, крем для гоління, енергетичний напій, філе оселедця, пиво, коньяк.



А біля магазину «Гурман», що на Соборності, 2, напав на чоловіка і завдав близько 5-6 ударів кулаками рук та ногами у ділянку грудної клітки потерпілого, чим спричинив тілесні ушкодження у вигляді закритої травми грудної клітки у вигляді перелому 7,8 ребер (категорія середнього ступеня тяжкості). Після цього викрав телефон, вартістю 9 174 грн, який належав іншій особі, та посвідчення учасника бойових дій, яке належало чоловіку.



А під час перевірки волинянина працівниками поліції, він вдарив одного з оперуповноважених кулаком в груди.



Допитаний в судовому засіданні обвинувачений волинянин свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинах визнав повністю та відшкодував збитки за мобільний телефон.



У результаті суд ухвалив визнати чоловіка винним у вчиненні ряду злочинів передбачених ст.185 ч.ч.1,2, ст.15 ч.2, ст.185 ч.2, ст.186 ч.2, ст.15 ч.2, ст.186 ч.2, ст.187 ч.1, ст.345 ч.2 КК України (Крадіжка, Грабіж, Розбій, Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). На підставі ст.70 ч.1 КК України за сукупністю злочинів, шляхом часткового складання, призначених покарань, остаточно призначити покарання до відбуття у виді позбавлення волі строком на 5 років.



А на підставі ст.ст.75, 76 КК України звільнити волинянина від відбуття призначеного покарання, якщо він протягом іспитового строку тривалістю 3 роки не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки:



1) періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;



2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.



Головне фото - ілюстративне.

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