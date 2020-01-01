За омріяну страховку волинянка перерахувала шахраям понад 45 тисяч





Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду від 23-го березня, - пише



Зазначається, що за період з 4-го по 11-те лютого 2020 року, невідома особа, шляхом зловживання довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами загальною сумою 45 350 гривень, які потерпіла переказала п’ятьма транзакціями через термінал в якості оплати за страхові послуги.



Відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).



Слідчий зазначає, що для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а саме шляхом зловживання довіри потерпілої незаконно заволоділа коштами, які остання переказала на картковий рахунок “Ощадбанку”, виникла потреба в отриманні інформації щодо операцій по даному рахунку, місце де саме намагались зняти кошти та наявність у тому місці камер відеоспостереження.



Суд клопотання слідчого задовільнив.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителька Нововолинська п’ятьма платежами перерахувала шахраям за страхові послуги 45 350 гривень.Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду від 23-го березня, - пише Буг. Зазначається, що за період з 4-го по 11-те лютого 2020 року, невідома особа, шляхом зловживання довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами загальною сумою 45 350 гривень, які потерпіла переказала п’ятьма транзакціями через термінал в якості оплати за страхові послуги.Відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).Слідчий зазначає, що для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а саме шляхом зловживання довіри потерпілої незаконно заволоділа коштами, які остання переказала на картковий рахунок “Ощадбанку”, виникла потреба в отриманні інформації щодо операцій по даному рахунку, місце де саме намагались зняти кошти та наявність у тому місці камер відеоспостереження.Суд клопотання слідчого задовільнив.

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