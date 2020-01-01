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За омріяну страховку волинянка перерахувала шахраям понад 45 тисяч

За омріяну страховку волинянка перерахувала шахраям понад 45 тисяч
Жителька Нововолинська п’ятьма платежами перерахувала шахраям за страхові послуги 45 350 гривень.

Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду від 23-го березня, - пише Буг.

Зазначається, що за період з 4-го по 11-те лютого 2020 року, невідома особа, шляхом зловживання довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами загальною сумою 45 350 гривень, які потерпіла переказала п’ятьма транзакціями через термінал в якості оплати за страхові послуги.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

Слідчий зазначає, що для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а саме шляхом зловживання довіри потерпілої незаконно заволоділа коштами, які остання переказала на картковий рахунок “Ощадбанку”, виникла потреба в отриманні інформації щодо операцій по даному рахунку, місце де саме намагались зняти кошти та наявність у тому місці камер відеоспостереження.

Суд клопотання слідчого задовільнив.

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Теги: шахраї, страховка, Волинь
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