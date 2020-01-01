У Нововолинську рейдова група перевіряла людей, які повернулися з-за кордону
Сьогодні, 17:00
25-го березня рейдова група у складі представників від поліції та виконавчого комітету міськради у Нововолинську провела профілактичну роботу серед громадян, які повернулися із-за кордону. Людям нагадують, що їм необхідно дотримуватися самоізоляції.
Про це БУГу повідомив начальник сектору превенції Нововолинського відділення поліції Василь Милацький.
Рейди будуть проводитися і надалі з метою вжиття належних протиепідемічних заходів задля профілактики поширення коронавірусу.
24-го березня до Нововолинська повернулось 12 людей. Спеціальна рейдова група пройшла по помешканнях нововолинців, які приїхали в місто, щоб попередити їх про самоізоляцію на два тижні.
У разі невиконання умов, осіб можуть притягнути до адміністративної відповідальності за статтею 44-3 КУпАП (порушення умов карантину). Порушникам загрожує штраф у розмірі від 17-ти до 34-ох тисяч гривень.
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Про це БУГу повідомив начальник сектору превенції Нововолинського відділення поліції Василь Милацький.
Рейди будуть проводитися і надалі з метою вжиття належних протиепідемічних заходів задля профілактики поширення коронавірусу.
24-го березня до Нововолинська повернулось 12 людей. Спеціальна рейдова група пройшла по помешканнях нововолинців, які приїхали в місто, щоб попередити їх про самоізоляцію на два тижні.
У разі невиконання умов, осіб можуть притягнути до адміністративної відповідальності за статтею 44-3 КУпАП (порушення умов карантину). Порушникам загрожує штраф у розмірі від 17-ти до 34-ох тисяч гривень.
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