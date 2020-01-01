У Нововолинську рейдова група перевіряла людей, які повернулися з-за кордону





Про це Василь Милацький.



Рейди будуть проводитися і надалі з метою вжиття належних протиепідемічних заходів задля профілактики поширення коронавірусу.



24-го березня до Нововолинська повернулось 12 людей. Спеціальна рейдова група пройшла по помешканнях нововолинців, які приїхали в місто, щоб попередити їх про самоізоляцію на два тижні.



У разі невиконання умов, осіб можуть притягнути до адміністративної відповідальності за статтею 44-3 КУпАП (порушення умов карантину). Порушникам загрожує штраф у розмірі від 17-ти до 34-ох тисяч гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 25-го березня рейдова група у складі представників від поліції та виконавчого комітету міськради у Нововолинську провела профілактичну роботу серед громадян, які повернулися із-за кордону. Людям нагадують, що їм необхідно дотримуватися самоізоляції.Про це БУГу повідомив начальник сектору превенції Нововолинського відділення поліціїРейди будуть проводитися і надалі з метою вжиття належних протиепідемічних заходів задля профілактики поширення коронавірусу.24-го березня до Нововолинська повернулось 12 людей. Спеціальна рейдова група пройшла по помешканнях нововолинців, які приїхали в місто, щоб попередити їх про самоізоляцію на два тижні.У разі невиконання умов, осіб можуть притягнути до адміністративної відповідальності за статтею 44-3 КУпАП (порушення умов карантину). Порушникам загрожує штраф у розмірі від 17-ти до 34-ох тисяч гривень.

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