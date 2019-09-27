Пошуки роботи, ТОП вакансій та виплати безробітним: як служба зайнятості на Волині працює в умовах карантину

- Справді, сьогодні склалася ситуація, яка потребує максимальної концентрації наших дій. Надзвичайна ситуація, введена в країні, вимагає від нас зміни ритму життя, зокрема й роботи. Ще з запровадженням карантину в державі ми побудували роботу обласної служби зайнятості так, щоб уникнути фізичного прямого контакту з клієнтами. Ми працюємо в режимі обмеженого доступу. Всі наші спеціалісти на місцях у телефонному режимі спілкуються з клієнтами.Ми скасували всі заходи масового характеру (семінари, тренінги, презентації роботодавців тощо). Якщо людина хоче зареєструватися у центрі зайнятості, вона приходить до центру зайнятості, залишає пакет документів (копії), необхідних для реєстрації, в скриньці, спеціально облаштованій біля кожного приміщення, і все. Наші спеціалісти з певною періодичністю протягом дня забирають його, відмічають намір людини зареєструватися в центрі зайнятості і відкладають цю процедуру до закінчення карантину. Саме на перший день після завершення особливої ситуації, яка виникла сьогодні, ми розглядаємо пакет документів, призначаємо людині нарахування допомоги по безробіттю в той день, коли вона звернулася до нас. Людина не втрачає ні в часі, ні матеріально.Вже понад тиждень у всіх філіях, базових центрах та Волинському обласному центрі зайнятості працюють телефони «гарячої» лінії. Надважливу оперативну інформацію щодо нашої роботи в режимі карантину можете знайти на офіційному порталі та facebook-сторінці обласного центру зайнятості. Для мене перш за все – безпека працівників та клієнтів. Я закликаю всіх не наражати на ризик себе та навколишніх і приходити в центри зайнятості лише в випадку крайньої необхідності.У всіх філіях та базових центрах зайнятості ми маємо електронні термометри, спостерігаємо за самопочуттям колег, працівники забезпечені дезінфекційними засобами, мають індивідуальну маску та рукавички. Посилено проводимо щоденне прибирання та провітрювання приміщень. Працюємо в режимі обмеженого виходу на роботу, адже життя і здоров’я наших працівників надзвичайно важливі. Сьогодні зі зменшенням певного навантаження на одного працівника, ми маємо можливість надати їм відпустки, забезпечити дистанційний режим роботи і в такий спосіб дати можливість відносно безпечно пережити карантин.- Перш за все, потрібно розуміти, що з введенням карантину зупинили роботу багато підприємств, закладів, установ, організацій, які до цього активно провадили свою діяльність. Відповідно, зменшилася кількість вакансій, відкритих для укомплектування. Звичайно, ми обдзвонюємо всіх роботодавців, із якими співпрацюємо, відбираємо актуальні пропозиції праці, публікуємо вакансії на офіційній facebook-сторінці Волинського ОЦЗ, засобах масової інформації, безпосередньо контактуємо з безробітними, які перебувають на обліку і їм може підійти конкретна вакансія. Так само в телефонному режимі інформуємо роботодавців про наявність шукачів, які можуть зайняти конкретну посаду. Тобто вся робота побудована в онлайн режимі як із безробітними, так і з роботодавцями.- Те, що сьогодні люди повертаються з-за кордону і звертаються в центри зайнятості – беззаперечний факт. Із чого ми робимо висновок про те, що це – заробітчани? Люди, які у ці дні приходять до нас на облік, не застраховані, вони претендують на мінімальний розмір допомоги по безробіттю, а це, від 1 березня цього року, – 650 гривень. Звичайно, ми не відмовляємо в реєстрації, призначаємо мінімальну допомогу по безробіттю. Запропонувати велику кількість вакансій, які були в базі до карантину, не можемо, однак радимо ті, які актуальні.Сьогодні продовжує роботу сфера медицини, АЗС, аптеки, деякі заводи, що не потрапили під «карантинне» закриття, продуктові магазини, агропідприємства. Відповідно, в ТОПі й вакансії цих сфер. Пропозицій працевлаштування, звичайно, стало менше. І це логічно. Адже припинили діяльність багато підприємств. Працюємо з тими вакансіями, що є в нашій базі зараз, і укомплектування яких актуальне.- Фінансові зобов’язання служба зайнятості перед безробітними виконує відповідно до чинного законодавства. Жодна виплата, передбачена безробітному службою зайнятості, на період карантину не скасовується. Так, зважаючи на ускладнення ситуації в країні, допомога по безробіттю може надходити з незначними затримками. Але кошти будуть виплачені кожному офіційно зареєстрованому безробітному. В будь-якому випадку, з усіма питаннями можна звернутися на телефонну «гарячу» лінію Волинського ОЦЗ за номером (0332) 72-52-40. Головне – сприймати всі ситуації адекватно, до вирішення питань підходити зі здоровим глуздом і особливо пильно в цей період берегти своє здоров’я та всіх, хто поруч!