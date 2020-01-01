вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Викрили волинянина, який у селищі на Волині продавав боєприпаси

Викрили волинянина, який у селищі на Волині продавав боєприпаси
У райцентрі Локачі поліцейські викрили під час збуту боєприпасів 51-річного жителя Горохівського району.

Правоохоронці спіймали волинянина під час продажу корпусу гранати «РГД-5» та запалу до неї. Окрім цього, зловмисник продав ще 20 набоїв, калібру 5,6 мм, - пише ГУНП у Волинській області.

На місце виїхали спеціалісти вибухотехнічого відділу Головного управління Національної поліції у Волинській області, котрі вилучили корпус гранати та запал і транспортували їх для належного зберігання та проведення відповідних експертиз.

До слова, чоловік уже продавав боєприпаси у лютому цього ж року. Нині поліцейські з’ясовують усі обставини вчинення злочину. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами тягне за собою кримінальну відповідальність. Особа, котра добровільно здасть органам влади зброю та боєприпаси звільняється від кримінальної відповідальності, передбаченої ст. 263 Кримінального кодексу України.

Викрили волинянина, який у селищі на Волині продавав боєприпаси
Викрили волинянина, який у селищі на Волині продавав боєприпаси
Викрили волинянина, який у селищі на Волині продавав боєприпаси
Викрили волинянина, який у селищі на Волині продавав боєприпаси

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: боєприпаси, збут, волинянин7
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Зеленський призначив керівників трьох РДА на Волині: що про них відомо
Як діяти волинянам, які не підписали декларацію з лікарем, при підозрі на коронавірус
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин, який служить в армії, зворушливо привітав свою маму із днем народження
Сьогодні, 18:05
В Україну прийшов антициклон: синоптик розповіла про стрімкі зміни погоди
Сьогодні, 17:50
Викрили волинянина, який у селищі на Волині продавав боєприпаси
Сьогодні, 17:40
Від завтра у Володимирі призупинять повністю громадський транспорт
Сьогодні, 17:20
Пошуки роботи, ТОП вакансій та виплати безробітним: як служба зайнятості на Волині працює в умовах карантину
Сьогодні, 17:18
Схожі новини
На Волині сапери знищили понад 60 боєприпасів минулої війни На Волині сапери знищили понад 60 боєприпасів минулої війни
23 березень, 19:51
У лучанина вдома знайшли боєприпаси У лучанина вдома знайшли боєприпаси
25 лютий, 16:15
Волинянка у полі знайшла міну Волинянка у полі знайшла міну
30 січень, 18:40
Поблизу Ковеля знайшли боєприпаси минулої війни Поблизу Ковеля знайшли боєприпаси минулої війни
28 січень, 19:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Які храми на Волині вестимуть онлайн-богослужіння
Сьогодні, 18:42
 0
На Волині Центри обслуговування платників зупиняють прийом громадян
Сьогодні, 18:25
 0
Волинянин, який служить в армії, зворушливо привітав свою маму із днем народження
Сьогодні, 18:05
 0
В Україну прийшов антициклон: синоптик розповіла про стрімкі зміни погоди
Сьогодні, 17:50
 0
Викрили волинянина, який у селищі на Волині продавав боєприпаси
Сьогодні, 17:40
 0
Медіа
відео
1/8