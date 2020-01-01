Викрили волинянина, який у селищі на Волині продавав боєприпаси

У райцентрі Локачі поліцейські викрили під час збуту боєприпасів 51-річного жителя Горохівського району.Правоохоронці спіймали волинянина під час продажу корпусу гранати «РГД-5» та запалу до неї. Окрім цього, зловмисник продав ще 20 набоїв, калібру 5,6 мм, - пише ГУНП у Волинській області.На місце виїхали спеціалісти вибухотехнічого відділу Головного управління Національної поліції у Волинській області, котрі вилучили корпус гранати та запал і транспортували їх для належного зберігання та проведення відповідних експертиз.До слова, чоловік уже продавав боєприпаси у лютому цього ж року. Нині поліцейські з’ясовують усі обставини вчинення злочину. Досудове розслідування триває.Нагадаємо, що незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами тягне за собою кримінальну відповідальність. Особа, котра добровільно здасть органам влади зброю та боєприпаси звільняється від кримінальної відповідальності, передбаченої ст. 263 Кримінального кодексу України.