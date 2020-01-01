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В Україну прийшов антициклон: синоптик розповіла про стрімкі зміни погоди

В Україну прийшов антициклон: синоптик розповіла про стрімкі зміни погоди
В Україну прийшов антициклон "Юрген", через що найближчим часом очікують потепління. Щоправда, за кілька днів температура знову може впасти.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла синоптик Наталія Діденко.

За її словами, вже завтра по Україні температура повітря трохи пом'якшає, хоча невеликі "мінуси" ще втримаються, а вдень потепліє до +7+13 градусів.

У Києві 26-го березня буде знову сухо та сонячно, вночі до -2 градусів, вдень у четвер очікують близько +10 градусів.

Впродовж п`ятниці, суботи, неділі в Україні потепліє до +11+16 градусів.

Чергове похолодання із дощами і, можливо, навіть мокрим снігом прийде у наступний вівторок, 31-го березня.


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Теги: погода, синоптик
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