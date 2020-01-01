В Україну прийшов антициклон: синоптик розповіла про стрімкі зміни погоди

В Україну прийшов антициклон "Юрген", через що найближчим часом очікують потепління. Щоправда, за кілька днів температура знову може впасти.Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла синоптикЗа її словами, вже завтра по Україні температура повітря трохи пом'якшає, хоча невеликі "мінуси" ще втримаються, а вдень потепліє до +7+13 градусів.У Києві 26-го березня буде знову сухо та сонячно, вночі до -2 градусів, вдень у четвер очікують близько +10 градусів.Впродовж п`ятниці, суботи, неділі в Україні потепліє до +11+16 градусів.Чергове похолодання із дощами і, можливо, навіть мокрим снігом прийде у наступний вівторок, 31-го березня.