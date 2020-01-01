В Україну прийшов антициклон: синоптик розповіла про стрімкі зміни погоди
Сьогодні, 17:50
В Україну прийшов антициклон "Юрген", через що найближчим часом очікують потепління. Щоправда, за кілька днів температура знову може впасти.
Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла синоптик Наталія Діденко.
За її словами, вже завтра по Україні температура повітря трохи пом'якшає, хоча невеликі "мінуси" ще втримаються, а вдень потепліє до +7+13 градусів.
У Києві 26-го березня буде знову сухо та сонячно, вночі до -2 градусів, вдень у четвер очікують близько +10 градусів.
Впродовж п`ятниці, суботи, неділі в Україні потепліє до +11+16 градусів.
Чергове похолодання із дощами і, можливо, навіть мокрим снігом прийде у наступний вівторок, 31-го березня.
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Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла синоптик Наталія Діденко.
За її словами, вже завтра по Україні температура повітря трохи пом'якшає, хоча невеликі "мінуси" ще втримаються, а вдень потепліє до +7+13 градусів.
У Києві 26-го березня буде знову сухо та сонячно, вночі до -2 градусів, вдень у четвер очікують близько +10 градусів.
Впродовж п`ятниці, суботи, неділі в Україні потепліє до +11+16 градусів.
Чергове похолодання із дощами і, можливо, навіть мокрим снігом прийде у наступний вівторок, 31-го березня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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