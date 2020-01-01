Які храми на Волині вестимуть онлайн-богослужіння





Про це



У зв’язку з посиленням обмеження свободи пересування та зібрань під час карантину Священний синод «дозволяє проведення богослужінь у храмах самими лише священнослужителями та церковнослужителями і співаками, без особистої присутності мирян. Під час проведення таких богослужінь миряни повинні долучатися до спільної молитви, використовуючи можливості віддаленого зв’язку».



Щонедільні трансляції літургії з кафедрального собору Святої Трійці можна дивитися на «12 каналі» та єпархіальній сторінці у Facebook.



Зазначають, більшість прямих включень духовенство веде на сторінках парафій у соціальній мережі Facebook. Зокрема, це храми Холмської ікони Божої Матері в Луцьку, Великомучениці Катерини жіночого монастиря Святителя Василія Великого, Святителя Миколая Чудотворця жидичинського монастиря Ківерецького деканату, а також церква Архістратига Михаїла с. Воля-Ковельська Ковельського районного благочиння.



У Волинській єпархії наголошують, аби не пропустити прямі трансляції, варто слідкувати за оновленнями на сторінках парафій та священнослужителів.



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