Які храми на Волині вестимуть онлайн-богослужіння
Сьогодні, 18:42
Із запровадженням карантину у деяких храмах Волині богослужіння відбуватимуться онлайн.
Про це йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.
У зв’язку з посиленням обмеження свободи пересування та зібрань під час карантину Священний синод «дозволяє проведення богослужінь у храмах самими лише священнослужителями та церковнослужителями і співаками, без особистої присутності мирян. Під час проведення таких богослужінь миряни повинні долучатися до спільної молитви, використовуючи можливості віддаленого зв’язку».
Щонедільні трансляції літургії з кафедрального собору Святої Трійці можна дивитися на «12 каналі» та єпархіальній сторінці у Facebook.
Зазначають, більшість прямих включень духовенство веде на сторінках парафій у соціальній мережі Facebook. Зокрема, це храми Холмської ікони Божої Матері в Луцьку, Великомучениці Катерини жіночого монастиря Святителя Василія Великого, Святителя Миколая Чудотворця жидичинського монастиря Ківерецького деканату, а також церква Архістратига Михаїла с. Воля-Ковельська Ковельського районного благочиння.
У Волинській єпархії наголошують, аби не пропустити прямі трансляції, варто слідкувати за оновленнями на сторінках парафій та священнослужителів.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.
У зв’язку з посиленням обмеження свободи пересування та зібрань під час карантину Священний синод «дозволяє проведення богослужінь у храмах самими лише священнослужителями та церковнослужителями і співаками, без особистої присутності мирян. Під час проведення таких богослужінь миряни повинні долучатися до спільної молитви, використовуючи можливості віддаленого зв’язку».
Щонедільні трансляції літургії з кафедрального собору Святої Трійці можна дивитися на «12 каналі» та єпархіальній сторінці у Facebook.
Зазначають, більшість прямих включень духовенство веде на сторінках парафій у соціальній мережі Facebook. Зокрема, це храми Холмської ікони Божої Матері в Луцьку, Великомучениці Катерини жіночого монастиря Святителя Василія Великого, Святителя Миколая Чудотворця жидичинського монастиря Ківерецького деканату, а також церква Архістратига Михаїла с. Воля-Ковельська Ковельського районного благочиння.
У Волинській єпархії наголошують, аби не пропустити прямі трансляції, варто слідкувати за оновленнями на сторінках парафій та священнослужителів.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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