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Які храми на Волині вестимуть онлайн-богослужіння

Які храми на Волині вестимуть онлайн-богослужіння
Із запровадженням карантину у деяких храмах Волині богослужіння відбуватимуться онлайн.

Про це йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.

У зв’язку з посиленням обмеження свободи пересування та зібрань під час карантину Священний синод «дозволяє проведення богослужінь у храмах самими лише священнослужителями та церковнослужителями і співаками, без особистої присутності мирян. Під час проведення таких богослужінь миряни повинні долучатися до спільної молитви, використовуючи можливості віддаленого зв’язку».

Щонедільні трансляції літургії з кафедрального собору Святої Трійці можна дивитися на «12 каналі» та єпархіальній сторінці у Facebook.

Зазначають, більшість прямих включень духовенство веде на сторінках парафій у соціальній мережі Facebook. Зокрема, це храми Холмської ікони Божої Матері в Луцьку, Великомучениці Катерини жіночого монастиря Святителя Василія Великого, Святителя Миколая Чудотворця жидичинського монастиря Ківерецького деканату, а також церква Архістратига Михаїла с. Воля-Ковельська Ковельського районного благочиння.

У Волинській єпархії наголошують, аби не пропустити прямі трансляції, варто слідкувати за оновленнями на сторінках парафій та священнослужителів.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: богослужіння онлайн, Волинь, храми
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