Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 26 березня





У Луцьку, Ковелі, Маневичах, Любешеві, Світязі, Володимир-Волинському – без опадів за даними Sinoptik.ua.



Температура повітря вночі до -4…-2 градусів, удень – +8…+10. Вітер східний і північно-східний, 1-5 м/с.



У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, сухо



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.У Луцьку, Ковелі, Маневичах, Любешеві, Світязі, Володимир-Волинському – без опадів за даними Sinoptik.ua.Температура повітря вночі до -4…-2 градусів, удень – +8…+10. Вітер східний і північно-східний, 1-5 м/с.У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, сухо

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