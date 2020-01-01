Через продовження карантину ЗНО перенесуть на більш пізні дати





Про це заявив заступник Міністра освіти і науки Єгор Стадний, передає



"…Цьогорічне ЗНО потрібно буде переносити на більш пізні дати. Однак воно обов’язково відбудеться. Це також змінить терміни проведення вступної кампанії. Наразі ми маємо декілька можливих сценаріїв розвитку подій. Сподіваюсь, що до кінця цього тижня вже зможемо представити їх суспільству з чітким таймінгом”, – зазначив Стадний.



Також повідомляють, що передбачаються зміни у проведенні пробного зовнішнього незалежного оцінювання.



"Докладна інформація про це буде оприлюднена на сайті МОН завтра, 26 березня 2020 року", - зазначається в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цьогорічне ЗНО перенесуть на більш пізні дати через продовження в Україні карантину, введенного у зв’язку з поширенням коронавірусу.Про це заявив заступник Міністра освіти і науки Єгор Стадний, передає УНН з посиланням на пресслужбу МОН."…Цьогорічне ЗНО потрібно буде переносити на більш пізні дати. Однак воно обов’язково відбудеться. Це також змінить терміни проведення вступної кампанії. Наразі ми маємо декілька можливих сценаріїв розвитку подій. Сподіваюсь, що до кінця цього тижня вже зможемо представити їх суспільству з чітким таймінгом”, – зазначив Стадний.Також повідомляють, що передбачаються зміни у проведенні пробного зовнішнього незалежного оцінювання."Докладна інформація про це буде оприлюднена на сайті МОН завтра, 26 березня 2020 року", - зазначається в повідомленні.

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