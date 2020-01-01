В УГКЦ та ПЦУ розповіли, що робитимуть із богослужіннями на Великдень





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«Священний Синод Православної Церкви України ухвалюватиме відповідні практичні рекомендації для духовенства і мирян, зокрема, про порядок звершення богослужінь в ці дні, в міру наближення відповідного часу… Закликаємо всіх у надії на Боже милосердя продовжувати свої молитви до Господа про подолання згубної пошесті та її наслідків», – ідеться в повідомленні Православної церкви України.



Українська греко-католицька церква заявила, що «якщо у Страсний тиждень і на свято Воскресіння Христового в країнах нашого проживання триватиме карантин, то пасхальні богослужіння слід проводити в такий самий спосіб, як ми молилися в неділі Великого посту, тобто зараз».



«У неділю Пасхи служити, по змозі, надворі. Не робити процесій – ні в храмі, ні довкола храму. Якщо владики вважатимуть за можливе, відповідно до санітарних норм певної країни, служити в храмі, то в ньому мають перебувають лише священнослужителі та співці. Усі інші повинні залишитися надворі. При цьому їм треба забезпечити можливість брати участь у богослужіннях, слухаючи відправи через гучномовці або переглядаючи їх на екранах. Слід просити людей не скупчуватися, а перебувати на встановленій санітарними нормами відстані», – рекомендує предстоятель УГКЦ Святослав.



Як відомо, Кабмін продовжив карантин та запровадив режим надзвичайної ситуації до 24 квітня

Кабінет міністрів запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня. Відповідні рішення уряд ухвалив на своєму засіданні. «Ми продовжуємо карантин і запроваджуємо надзвичайну ситуацію в державі Україна на всій території на 30 днів, терміном до 24 квітня 2020 року. З можливістю його подальшого продовження згідно з чинним законодавством. Або якщо ми впораємося й поборемо цю ситуацію скоріше, тоді будемо окремо приймати рішення на засіданні Кабінету міністрів», – сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через продовження карантинних та інших обмежувальних заходів через епідемію COVID-19 українські церкви повідомили про зміни, яких зазнають їхні ритуали на Великдень.Про це повідомляє Радіо Свобода «Священний Синод Православної Церкви України ухвалюватиме відповідні практичні рекомендації для духовенства і мирян, зокрема, про порядок звершення богослужінь в ці дні, в міру наближення відповідного часу… Закликаємо всіх у надії на Боже милосердя продовжувати свої молитви до Господа про подолання згубної пошесті та її наслідків», – ідеться в повідомленні Православної церкви України.Українська греко-католицька церква заявила, що «якщо у Страсний тиждень і на свято Воскресіння Христового в країнах нашого проживання триватиме карантин, то пасхальні богослужіння слід проводити в такий самий спосіб, як ми молилися в неділі Великого посту, тобто зараз».«У неділю Пасхи служити, по змозі, надворі. Не робити процесій – ні в храмі, ні довкола храму. Якщо владики вважатимуть за можливе, відповідно до санітарних норм певної країни, служити в храмі, то в ньому мають перебувають лише священнослужителі та співці. Усі інші повинні залишитися надворі. При цьому їм треба забезпечити можливість брати участь у богослужіннях, слухаючи відправи через гучномовці або переглядаючи їх на екранах. Слід просити людей не скупчуватися, а перебувати на встановленій санітарними нормами відстані», – рекомендує предстоятель УГКЦ Святослав.Як відомо, Кабмін продовжив карантин та запровадив режим надзвичайної ситуації до 24 квітняКабінет міністрів запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня. Відповідні рішення уряд ухвалив на своєму засіданні. «Ми продовжуємо карантин і запроваджуємо надзвичайну ситуацію в державі Україна на всій території на 30 днів, терміном до 24 квітня 2020 року. З можливістю його подальшого продовження згідно з чинним законодавством. Або якщо ми впораємося й поборемо цю ситуацію скоріше, тоді будемо окремо приймати рішення на засіданні Кабінету міністрів», – сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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