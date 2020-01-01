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У волинському місті кравчині об`єднуються для пошиття масок

У волинському місті кравчині об`єднуються для пошиття масок
У Нововолинську місцеві швеї-підприємці та працівниці швейних підприємств гуртуються для спільного пошиття масок.

Про це говорили під час зустрічі за участю міського голови Віктора Сапожнікова, його заступників, керівників приватних швейних підприємств та швей – підприємців, котрі вже в умовах сьогодення змінили свою спеціалізацію та практикуються на пошитті масок, - йдеться у повідомленні на сайті Новолинської міської ради.

Як відомо, ситуація нині із масками невтішна. Придбати в аптечних закладах їх практично неможливо. Тому постало питання, як забезпечувати ними працівників служб, що найбільше контактують з населенням – поліцейських, медиків, комунальників та усіх мешканців міста. За допомогою вирішили звернутися до місцевих кравчинь.

«Хотів би почути, чи можна у вас замовляти і за якими цінами, щоб наповнити ринок Нововолинська. А можливо порадили б, кого ще можна залучити до цієї справи. Допоможемо один одному», – звернувся до присутніх міський голова.

Підприємець Оксана Станицька, яка має своє власне виробництво, розповідає, що замовлень мають сьогодні досить багато з різних міст України, в основному – від приватних осіб. Адже чимало підприємств в країні закриті. Однак, турбують окремі питання, які потрібно врегулювати. Насамперед, це доставка сировини та реалізація. Разом з тим, вона добре розуміє ситуацію і допомогти місту вважає важливою справою. Її позицію підтримали й інші кравчині, хоча роботи у кожної зараз – вдосталь. За день виготовляють від 30 до 1500 тисячі масок. Ціни залежно від тканини – від 7 до 25 гривень за маску.

Втім нововолинські швеї готові згуртуватися задля доброї справи для користі людей.

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Теги: Нововолинськ, коронавірус
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