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В Україні вже 136 хворих на коронавірус

В Україні вже 136 хворих на коронавірус
Кількість заражень коронавірусом в Україні сягнула 136 випадків.

Станом на ранок, 25 березня, за офіційними даними на території країни було 113 випадків зараження коронавірусом. Про це в.о. гендиректора Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін розповів в ефірі "Українського радіо", - пише "Українська правда".

"Станом на зараз ми вже маємо інформацію про 136 випадків, лабораторно підтверджених", - зазначив Ігор Кузін.

За його словами, зараз ці дані верифікуються, і кожного дня о 10:00 ЦГЗ буде разом з Кабміном і МОЗ оприлюднювати дані про захворювання на Covid-19, для того щоб їхня інформація не розходилась і вони озвучували одну цифру, яка повністю верифікована.


Нагадаємо, станом на 7 ранку 25 березня ЦГЗ звітував про 113 випадків захворювання на Covid-19 в Україні. Вже четверо хворих померли.

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Теги: коронавірус, Україна
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