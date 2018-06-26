Що невдовзі встановлять біля історичного факультету у Луцьку. ФОТО





Підприємець Олександр Стадніцький, який виграв конкурс на цей проєкт, запевняє: споруди будуть естетичними і «базару» не створять, - пише



Як відомо, поставити 5 кіосків на вулиці Огієнка міський виконком дозволив 4 березня. Після лучани висловили занепокоєння щодо можливості появи нового ринку. В Єдиній системі місцевих петицій навіть зареєстрували петицію проти МАФів.



Власник майбутніх торгових павільйонів Олександр Стадніцький розповів, що переміг у конкурсі на право користування елементами благоустрою, який міська рада оголосила 26 грудня минулого року. У ньому взяли участь ще кілька підприємців, але конкурсна комісія обрала його пропозицію.



Підприємець зазначив, що торгові місця будуть не кіосками, в яких торгують через вікно, а хоч і невеликими, але повноцінними магазинами, де відвідувачі зможуть у комфорті і теплі робити покупки.



«У петиції кажуть: «базар». Але що таке базар? Це контейнери чи відкриті намети. Це дощ людям на голови ллє. Вітер мете пил. Натовп людей… Тут же такого не буде! Будуть сучасні, естетичні споруди. Зі скляними фасадами. Ніякої ржавчини, сміття. Вигляд вулиці вони точно не зіпсують», - каже підприємець.



У двох кіосках торгуватимуть квітами, в одному – хлібобулочними виробами, в іншому – м’ясними і ще в одному – можливо, кондитерськими. Алкоголю та тютюнових виробів у павільйонах не продаватимуть.



Автор петиції припускає, що «активний трафік і так спричиняє численні дорожньо-транспортні пригоди із травмуванням пішоходів, що неодноразово фіксувалось найближчими камерами. А разом із встановленням торгових точок можна очікувати зріст сумної статистики в кілька разів».



Олександр Стадніцький каже, що такі побоювання – абсолютно безпідставні. Біля кіосків залишиться близько 3 метрів тротуару, який планують викласти бруківкою.



«Точно буде достатньо місця для проходу» – запевняє підприємець.



«Огієнка – не швидкісна вулиця. Перед в’їздом на неї водії зменшують швидкість. Там є пішохідний перехід. Постійно ходять люди. Взагалі незрозуміло, чому поява п’яти магазинів повинна збільшити небезпеку!? За такою логікою магазини треба відкривати виключо у місцях, де немає ні автомобілів, ні людей», - зазначає підприємець.



Також власник кіосків переконує, що вони не працюватимуть довше 21:00, а зважаючи на відсутність у продажі алкоголю та тютюну, шумні компанії там не збиратимуться.



«Це буде зручне, чисте, акуратне і сучасне місце, де люди з найближчих будинків купуватимуть необхідні товари» – каже Олександр Стадніцький.



Він додає, що в умовах карантину потреба близьких до житлових будинків невеликих продуктових магазинів ще більше зросла: окрім того, що вони зручні і не створюють натовпу, такі магазини ще й дозволяють людині уникати контатків з іншими й швидко робити покупки.



Встановити павільйони планують орієнтовно за 3 місяці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу навчального корпусу факультету історії, політології та національної безпеки СНУ ім. Лесі Українки невдовзі встановлять торгові павільйони.Підприємець, який виграв конкурс на цей проєкт, запевняє: споруди будуть естетичними і «базару» не створять, - пише «Перший» Як відомо, поставити 5 кіосків на вулиці Огієнка міський виконком дозволив 4 березня. Після лучани висловили занепокоєння щодо можливості появи нового ринку. В Єдиній системі місцевих петицій навіть зареєстрували петицію проти МАФів.Власник майбутніх торгових павільйонів Олександр Стадніцький розповів, що переміг у конкурсі на право користування елементами благоустрою, який міська рада оголосила 26 грудня минулого року. У ньому взяли участь ще кілька підприємців, але конкурсна комісія обрала його пропозицію.Підприємець зазначив, що торгові місця будуть не кіосками, в яких торгують через вікно, а хоч і невеликими, але повноцінними магазинами, де відвідувачі зможуть у комфорті і теплі робити покупки.«У петиції кажуть: «базар». Але що таке базар? Це контейнери чи відкриті намети. Це дощ людям на голови ллє. Вітер мете пил. Натовп людей… Тут же такого не буде! Будуть сучасні, естетичні споруди. Зі скляними фасадами. Ніякої ржавчини, сміття. Вигляд вулиці вони точно не зіпсують», - каже підприємець.У двох кіосках торгуватимуть квітами, в одному – хлібобулочними виробами, в іншому – м’ясними і ще в одному – можливо, кондитерськими. Алкоголю та тютюнових виробів у павільйонах не продаватимуть.Автор петиції припускає, що «активний трафік і так спричиняє численні дорожньо-транспортні пригоди із травмуванням пішоходів, що неодноразово фіксувалось найближчими камерами. А разом із встановленням торгових точок можна очікувати зріст сумної статистики в кілька разів».Олександр Стадніцький каже, що такі побоювання – абсолютно безпідставні. Біля кіосків залишиться близько 3 метрів тротуару, який планують викласти бруківкою.«Точно буде достатньо місця для проходу» – запевняє підприємець.«Огієнка – не швидкісна вулиця. Перед в’їздом на неї водії зменшують швидкість. Там є пішохідний перехід. Постійно ходять люди. Взагалі незрозуміло, чому поява п’яти магазинів повинна збільшити небезпеку!? За такою логікою магазини треба відкривати виключо у місцях, де немає ні автомобілів, ні людей», - зазначає підприємець.Також власник кіосків переконує, що вони не працюватимуть довше 21:00, а зважаючи на відсутність у продажі алкоголю та тютюну, шумні компанії там не збиратимуться.«Це буде зручне, чисте, акуратне і сучасне місце, де люди з найближчих будинків купуватимуть необхідні товари» – каже Олександр Стадніцький.Він додає, що в умовах карантину потреба близьких до житлових будинків невеликих продуктових магазинів ще більше зросла: окрім того, що вони зручні і не створюють натовпу, такі магазини ще й дозволяють людині уникати контатків з іншими й швидко робити покупки.Встановити павільйони планують орієнтовно за 3 місяці.

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