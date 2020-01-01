Повідомили причини масштабної ДТП у Луцьку. ВІДЕО





Про це інформує Ольги Бузулук.



Водій Skoda Octavia не дотримався безпечної дистанції та не врахував дорожню обстановку, внаслідок чого відбулося зіткнення чотирьох транспортних засобів у Луцьку, на вулиці Ковельській, 115.



Зі слів ольги Бузулук, у момент прибуття патрульних за вказаною адресою було виявлено ДТП без травмованих за участю 4-х транспортних засобів.



"Водій автомобіля Skoda Octavia, рухаючись в крайній лівій смузі, порушив вимоги пунктів 12.1,13.1 ПДР України, та скоїв зіткнення із транспортним засобом Citroen, який зупинився для того, щоб здійснити поворот із включеними покажчиками повороту. Після цього водій автомобіля Skoda допустив зіткнення із транспортним засобом Toyota, керманич якого рухався у крайній правій смузі. Тоді автомобіль Citroen під дією сильного удару викинуло на зустрічну смугу, де останній здійснив зіткнення із BMW 525. Внаслідок ДТП усі транспортні засоби отримали механічні пошкодження, водіям завдано матеріальної шкоди. Будо відібрано пояснення, складено схему ДТП. Водіїв освідували на місці за допомогою драгера, та направили на освідування у медичний заклад ВОНД", – повідомляють у поліції.



На водія автомобіля Skoda Octavia склали протокол. Внаслідок ДТП постраждалих немає.



Нагадаємо, масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох авто

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В патрульній поліції Луцька повідомили причину дорожньо-транспортної пригоди за участі 4 автівок.Про це інформує ІА Волинські новини , посилаючись на коментар речниці патрульної поліції ЛуцькаВодій Skoda Octavia не дотримався безпечної дистанції та не врахував дорожню обстановку, внаслідок чого відбулося зіткнення чотирьох транспортних засобів у Луцьку, на вулиці Ковельській, 115.Зі слів ольги Бузулук, у момент прибуття патрульних за вказаною адресою було виявлено ДТП без травмованих за участю 4-х транспортних засобів."Водій автомобіля Skoda Octavia, рухаючись в крайній лівій смузі, порушив вимоги пунктів 12.1,13.1 ПДР України, та скоїв зіткнення із транспортним засобом Citroen, який зупинився для того, щоб здійснити поворот із включеними покажчиками повороту. Після цього водій автомобіля Skoda допустив зіткнення із транспортним засобом Toyota, керманич якого рухався у крайній правій смузі. Тоді автомобіль Citroen під дією сильного удару викинуло на зустрічну смугу, де останній здійснив зіткнення із BMW 525. Внаслідок ДТП усі транспортні засоби отримали механічні пошкодження, водіям завдано матеріальної шкоди. Будо відібрано пояснення, складено схему ДТП. Водіїв освідували на місці за допомогою драгера, та направили на освідування у медичний заклад ВОНД", – повідомляють у поліції.На водія автомобіля Skoda Octavia склали протокол. Внаслідок ДТП постраждалих немає.Нагадаємо, масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох авто сталася 25 березня близько 16 години на вулиці Ковельській в Луцьку

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