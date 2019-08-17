В Чорне море біля Криму впав російський винищувач
Сьогодні, 00:15
В акваторії Чорного моря упав російський винищувач Су-27.
За попередніми даними, літак виконував планові польоти.
Пошук пілота літака, що впав, утруднений складними метеоумовами, відзначили в Міноборони РФ, - пише Кореспондент.
Повітряне судно зникло з екранів засобів об'єктивного контролю за 50 кілометрів від Феодосії. О 20:11 (19:11 за Києвом) було зафіксовано сигнал аварійного радіомаяка.
Для порятунку пілота підняли літак Ан-26 і вертоліт Мі-8. Його пошук утруднений через складні метеоумови.
У прес-службі Росморрічфлоту уточнили, що на місці події вже знаходиться теплохід, також туди відправлено два буксири.
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За попередніми даними, літак виконував планові польоти.
Пошук пілота літака, що впав, утруднений складними метеоумовами, відзначили в Міноборони РФ, - пише Кореспондент.
Повітряне судно зникло з екранів засобів об'єктивного контролю за 50 кілометрів від Феодосії. О 20:11 (19:11 за Києвом) було зафіксовано сигнал аварійного радіомаяка.
Для порятунку пілота підняли літак Ан-26 і вертоліт Мі-8. Його пошук утруднений через складні метеоумови.
У прес-службі Росморрічфлоту уточнили, що на місці події вже знаходиться теплохід, також туди відправлено два буксири.
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