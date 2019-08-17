В Чорне море біля Криму впав російський винищувач





За попередніми даними, літак виконував планові польоти.

Пошук пілота літака, що впав, утруднений складними метеоумовами, відзначили в Міноборони РФ, - пише



Повітряне судно зникло з екранів засобів об'єктивного контролю за 50 кілометрів від Феодосії. О 20:11 (19:11 за Києвом) було зафіксовано сигнал аварійного радіомаяка.



Для порятунку пілота підняли літак Ан-26 і вертоліт Мі-8. Його пошук утруднений через складні метеоумови.



У прес-службі Росморрічфлоту уточнили, що на місці події вже знаходиться теплохід, також туди відправлено два буксири.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В акваторії Чорного моря упав російський винищувач Су-27.За попередніми даними, літак виконував планові польоти.Пошук пілота літака, що впав, утруднений складними метеоумовами, відзначили в Міноборони РФ, - пише Кореспондент. Повітряне судно зникло з екранів засобів об'єктивного контролю за 50 кілометрів від Феодосії. О 20:11 (19:11 за Києвом) було зафіксовано сигнал аварійного радіомаяка.Для порятунку пілота підняли літак Ан-26 і вертоліт Мі-8. Його пошук утруднений через складні метеоумови.У прес-службі Росморрічфлоту уточнили, що на місці події вже знаходиться теплохід, також туди відправлено два буксири.

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