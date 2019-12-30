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Луцька компанія пропонує мегавітамінні ягідні соуси і дарує антисептики*

Луцька компанія пропонує мегавітамінні ягідні соуси і дарує антисептики*
Компанія, що створює корисні ягідні соуси й фруктові пюре під торговою маркою «Bon Classic», пропонує понад 30 різновидів цієї продукції. У весняний період й у час, коли імунітет максимально потребує зміцнення, це, переконує виробник, – те, що треба.

Керівник компанії «Bon Classic» Юрій Тимченко розповів, що концентровані соуси створюють виключно із натуральних інгредієнтів шляхом легкої спеціальної термічної обробки в яблучному пектині і сиропі. Така технологія приготування соусу дозволяє зберегти цілісність ягід і вітаміни.

Соуси можна використовувати для приготування натуральних чаїв. Для цього, для прикладу, максимально підійде обліпиховий. У складі останнього – пюре обліпихи, цукровий сироп, натуральний яблучний пектин, лимонна кислота, чайний екстракт. Такий напій буде корисним для організму через вітамінні властивості обліпихи, наявність у ній мінералів, антиоксидантів, білків та клітковини.

Луцька компанія пропонує мегавітамінні ягідні соуси і дарує антисептики*


У імбирному соусі, який теж чудово підійде для приготування вітамінного чаю, – подрібнений лайм, молода кропива, імбир, ягоди шипшини.

У різноманітті ягідних соусів кожен точно знайде той, що припаде до смаку саме йому. Тут – і чорниця, і горобина, і журавлина. У асортименті є також соуси та пюре з фруктів – манго, ківі, банан, ананас, мандарин тощо.

Усі ці консистенції ідеально підійдуть не лише для створення чаїв, але й для поливи для морозива, млинців тощо. Звісно ж, їх можна просто залюбки смакувати ложкою.

Більше того, «Bon Classic» виготовляє соуси для приготування прохолодних літніх напоїв, що невдовзі буде дуже актуально через старт літньої пори. Для прикладу, можна посмакувати лимонадом чи мохіто. До складу соусу для лимонаду входять натуральні груші, апельсини та лимони. Такий соус варто лише розбавити водою для отримання чудового літнього напою, а головне - корисного.

Юрій Тимченко зауважує, що в умовах карантину компанія «Bon Classic» максимально турбується про те, аби клієнт міг отримати свій продукт без порушення карантинних норм. Тож покупцям пропонують придбати товар із доставкою додому, а людям похилого віку – дарують антисептик.

Ціна однієї пляшки соусу – 130 гривень. Домовитися про купівлю вітамінних соусів можна, зателефонувавши за номером 093 76 20 990 або написавши у Viber на номер 050 00 46 181.


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Теги: Bon Classic, соуси, пюре, фрукти, ягоди, вітаміни
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